Hitball: i risultati della terza giornata

SERIE A1

Nello scontro tra contender, gli Evolution battono di misura i Lab To Hit. 117-115 in un botta e risposta emozionante lungo tutto l'arco della partita. Sconfitta horror per i Sunknights contro i Red Devils, che espugnano il Cavour con un sonoro 74-106. Classifica ancora bloccata per i finalisti dello scorso campionato, ma ancora troppo presto per chiamarli fuori dai giochi. Vittoria decisamente più pesante quella portata a casa dagli Sporting team contro i Pazzeschi (106-99). Nella prima uscita stagionale, i bulldog portano a casa i 3 punti contro la diretta concorrente. L'anno scorso i Pazzeschi, grazie a vittorie degne del proprio nome, avevano conquistato il 7° posto in campionato, evitato i play-out salvezza, proprio a danno del team di Giambanco.

DATI A1

SERIE A2

Solo un match in cadetteria: Pellegrini Venaria - Sheet 107-88. Partita a senso unico per i ragazzi della coach Zanfretta, che si impongono nel primo tempo e costruiscono la vittoria con un netto +21 nel secondo. Troppo blando il tentativo di rimonta di capitan Lavalle e compagni e stagione rimettere rapidamente sui giusti binari.

DATI A2

SERIE B1

Nella terzia categoria, gli Hocheti Pokety portano a casa una vittoria pesantissima contro gli Sporting Team Furious. 94-50 il punteggio finale e tanto lavoro da fare per i Furious, freschi di restyling del Logo, ma soprattutto con una rosa molto rinnovata e ancora in cerca di automatismi. Il match più atteso della settimana era indubbiamente Hammers - Decepticon. Il 68-66 finale premia i Martelli, a punteggio pieno dopo tre partite e più determinati che mai a riprendersi la A2. Partita di livello per Armanno e compagni che, nonostante le sconfitte, stanno dimostrandosi ossi duri per chiunque abbia velleità di promozione.

Chiude la settimana la vittoria a tavolino (60-0) dei Trefferspan sui Nomadi Venaria, indisponibili per il match. Il -1 in classifica rischia di rivelarsi letale per i ragazzi della Reggia, a meno di un rapido adattamento alla serie e qualche sgambetto ai danni di squadre più esperte.

Per capire il potenziale degli enfants terribles, occorrerà invece aspettare banchi di prova più duri: i prossimi match contro Decepticon e Hammers potranno rivelare molto sul livello attuale dei ragazzi di coach Botosso

DATI B1

SERIE B2

A proposito di incontri da brivido, la quarta serie si rivela indubbiamente quella più pericolosa per le coronarie: Tre partite punto a punto danno idea dell'estremo equilibrio di questa categoria. Monstars - Iron Lion Tyson finisce 69-70. Derby Sinombre che premia i giovanissimi Leoni, ma applausi anche ai Monstars per i 14 punti rimontati in 7’30. Altro match molto combattuto quello tra Together Hit e Meatballs. Le polpette si impongono con un risultato di 62-68, gestendo bene i 12 punti di vantaggiose messi in cascina nel primo tempo e agganciando proprio i Together Hit in classifica.

Unica squadra a punteggio pieno, dopo 3 partite sono gli Atletico Boomers, anche grazie alla vittoria sugli Homeless per 82-79. Nonostante la partenza in leggero svantaggio, i ragazzi di coach D’Oria mantengono i nervi saldi e ribaltano il match punto dopo punto, proprio nel quarto tempo.

DATI B2

Dopo la sosta, i match riprenderanno martedì 5, con quattro scontri molto equilibrati, almeno sulla carta. Tutte le classifiche, statistiche, rose, risultati live, dettaglio partite e prossimi incontri sono su https://referto.plvhitball.it