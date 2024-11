Cuneo Volley: oggi i biancoblù in campo a Siena

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara al terzo incontro in 8 giorni; oggi, Domenica 3 novembre alle ore 17.30, i biancoblù sono ospiti dell’Emma Villas Siena.

Queste le parole dello schiacciatore biancoblù Felice Sette: «A Siena sarà una vera battaglia, è una squadra molto forte con giocatori importanti, costruita per stare tra le prime posizioni. Per quanto riguarda noi, sicuramente dovremo fare una prestazione di squadra super se vogliamo provare a fare punti in casa loro. La squadra è consapevole e sono certo che daremo il massimo su ogni palla. Sono una squadra molto fisica, dobbiamo avere molta pazienza, provare ad allungare le azioni se non siamo in condizioni ottimali».