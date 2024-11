Eurogymnica: tutti i risultati del Campionato Nazionale Allieve Gold

Con il campionato italiano Allieve Gold si è aperta la stagione delle finali nazionali individuali di ginnastica ritmica. Il sipario scenderà definitivamente tra quindici giorni, dopo le fasi finali dei campionati junior/senior e di Specialità. Eurogymnica esordisce in bellezza a Cervia, in un'altra annata da ricordare e apre scrivendo una pagina che rimarrà nella storia del club del presidente Nurchi, per la gioia e l'orgoglio dell'Onda Blu, la torcida dei tifosi biancoblu.

La gara svoltasi nella cittadina romagnola ha visto scendere in pedana le migliori Allieve provenienti da tutta Italia, il vivaio e il futuro del movimento dei piccoli attrezzi. La sfida prevedeva una fase di qualifiche dove le ginnaste si cimentavano su due attrezzi, con l'accesso riservato al 50% delle partecipanti e infine una fase finale con il quarto attrezzo solo per le prime 8 rimaste.

Impegnate tra le Allieve A4 anche due EGirls di talento, Matilde Viano, cuneese ed Arianna Cortese, sorella d'arte della campionessa italiana junior 2023, Chiara, attualmente capitano della Squadra nazionale italiana Junior di stanza a Settimo Torinese, in preparazione per i prossimi europei e mondiali.

Lo scorso anno Arianna aveva agguantato per la prima volta la finale piazzandosi al settimo posto, dopo aver commesso alcuni errori che aveva faticato a perdonarsi. Così, dopo un anno di duro lavoro a testa bassa, la torinese ha inanellato una serie di ottime performance che le hanno regalato l'argento regionale e poi l'oro interregionale, lasciapassare per la finale nazionale.

Bellissima la gara nel suo complesso, con quattro, cinque ginnaste a giocarsela per una medaglia, con un alternarsi al comando delle due ginnaste di Eurogymnica fino all'ultimo attrezzo. Ancora una volta, la costanza ha premiato Cortese che nel momento di massima tensione è riuscita a mantenere la calma e a gestire il vantaggio accumulato in precedenza. Il suo punteggio finale è stato di 103,950 (cerchio 26,950, nastro 26,050, clavette 25,500), con la palla a concludere la sua routine (25,550) e a regalarle leadership e Titolo Italiano. Sul podio ci è finita anche la Viano con 103,300, (cerchio 26,500, nastro 25,050, clavette top 27,000 e palla finale 24,750), a soli a 65 centesimi dalla compagna di scuderia. Sempre al terzo posto, parimerito, ancora una piemontese, la verbana Aurora Bogani della VCO. A dimostrazione della competitività delle atlete in pedana, basti pensare che la seconda classificata, la viareggina targata Motto, Melissa Musacci, è riuscita a infilarsi fra le tre avversarie, vincendo l'argento con il punteggio di 103,750. Arianna Cortese diventa così l'EGirl che ha regalato il quarantasettesimo titolo italiano della storia del club diretto da Marco Napoli.

Il podio monopolizzato sabato da Eurogymnica avrebbe dunque già potuto scatenare i festeggiamenti ma domenica, con le Allieve 3 in pedana, la trasferta storica ha preso una piega leggendaria.

Artefici dell'impresa altre due ginnaste di HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica che permette alle ginnaste più talentuose di allenarsi nell'arco di tutto il giorno e poi seguire un percorso di istruzione scolastica ad hoc, gestito e organizzato proprio dalla società piemontese.

Elisa Vaccaro e Silvia Marchese, allenatrici che hanno accompagnato e seguito la squadra in Emilia Romagna, sono state autrici e testimoni di un'altra impresa sportiva. Denise Paradiso, tesserata per la Sportgiocando di Sara Florio, e Isabel Coconi Santoni, probabilmente ispirate dalle gesta delle compagne più grandi, si sono scatenate in pedana conquistando rispettivamente argento e bronzo. Come Arianna il giorno prima, la Paradiso ha condotto una gara all'insegna della regolarità, terminando con il punteggio di 87,900 (corpo libero 20,750, top score, fune 22,700, clavette 23,050 e nastro 21,400) e conquistando l'argento. La Coconi invece, ancora sofferente per un piccolo problema fisico, ha portato a casa, dopo un avvio difficile e rimontando attrezzo su attrezzo, un 87,300 (corpo libero 19,750, fune 22,700, clavette 23,500, il punteggio più alto di tutta la gara, e nastro 21,350) che l'ha piazzata sul terzo gradino del podio.

Da ricordare anche l'esordio tra le giovanissime Allieve di seconda fascia di Stella Carminati. Più che soddisfatta la Direttrice Tecnica di Eurogymnica, Tiziana Colognese, che come sempre sottolinea l'importanza del lavoro di team per raggiungere obiettivi di così grande valore ed eccellenza e si dice già concentrata, con tutto lo staff, sul campionato italiano Gold Junior e Senior che si terrà a Campobasso nel prossimo weekend.