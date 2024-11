Pinerolo perde al tie break contro Busto Arsizio

Una gara sulle montagne russe quella giocata dalla Wash4Green Pinerolo sul campo della Eurotek Uyba Busto Arsizio. Il tie break premia la squadra di coach Barbolini che vince giocandosi la sua arma migliore: il servizio. La seconda linea piemontese non riesce a contrastare i palloni ficcanti che arrivano dalla linea dei nove metri faticando poi anche in fase di attacco. Merito di una Uyba straordinaria a muro e capace di difendere l’impossibile. Marchiaro deve fare a meno del suo pilastro difensivo Moro, fuori per un problema muscolare. Dentro, dunque, Di Mario che nella fase di ricezione verrà poi alternata a Bussoli in versione secondo libero nella seconda metà della gara. Nel terzo set il tecnico prova a cambiare le carte in campo per fermare la corsa delle avversarie ma nulla funziona. Nel quarto schiera Bracchi nel ruolo di opposto e la strategia funziona: Pinerolo pareggia i conti ma il tie break è un monologo bustocco che porta la Uyba alla terza vittoria consecutiva trascinata da una immensa Federica Piva, mvp del match con 25 punti di cui 4 muri. Fondamentali le prestazioni di Kunzler (19 punti) e Van Avermaet (14). Sorokaite è il miglior terminale offensivo della Wash4Green Pinerolo (17), seguita da Perinelli (14).

LA PARTITA

1 SET | In avvio di gara è Sorokaite a portare avanti le sue (1-3). Busto riprende subito palla con Obossa poi dai nove metri l’opposta di casa è brava a mettere in difficoltà la ricezione ospite che fatica a costruire il gioco (7-4). Sylves in prima linea riporta la Wash4Green avanti (9-10) poi Perinelli sfrutta bene le mani del muro e Smarzek firma l’ace del +3 (9-12). Akrari e compagne difendono il vantaggio nonostante le bustocche provino a rifarsi sotto (18-20). Ace di Smarzek per il 19-22 poi è Sorokaite a siglare il punto del set point (21-24). Ci pensa Cambi a chiudere 22-25.

2 SET | La Uyba spezza l’equilibrio iniziale (5-4) con Van Avermaet in attacco. Kunzler incalza e Obossa mette a terra il 10-7. Marchiaro ferma il gioco e la Wash4Green rosicchia qualche lunghezza (13-12). Con Piva le padrone di casa tengono la testa avanti fino al 18-16 poi Perinelli in prima linea azzera le distanze. È un testa a testa serrato, si arriva ai vantaggi e a decidere il set è Sartori: prima attacca poi sfrutta bene una ricezione di Pinerolo a filo rete per chiudere 29-27.

3 SET | Parte forte Busto Arsizio mettendo subito le distanze (10-6). Le padrone di casa lavorano bene dai nove metri spingendo su ogni pallone. Dall’altra parte della rete Pinerolo in ricezione non gira e l’attacco, di conseguenza, non risulta efficace. Il gioco è totalmente in mano alle bustocche, Marchiaro mescola le carte ma l’andamento della gara non cambia. Van Avermaet sigla l’ace del 19-11 e senza alcuna difficoltà La Eurotek si porta sul 2-1 (25-13).

4 SET | Le pinelle rientrano in campo con la giusta energia. Il coach biancoblù cambia e in posto due piazza Bracchi al posto di Smarzek. Il gioco di Pinerolo cresce, Sylves attacca il 10-15 e Bracchi dai nove metri sigla due ace consecutivi (10-17). Sorokaite difende il vantaggio (14-21) ma Busto si rifà sotto con Kunzler (17-21) costringendo Marchiaro a fermare il gioco. Con tenacia Pinerolo tiene sotto le avversarie, è Akrari a mettere a terra il pallone del 2-2 (20-25).

5 SET | Sul punteggio di 2-2 è il turno di Obossa al servizio. Il servizio ficcante dell’opposta di casa porta le compagne a +5 (7-2). Nulla può la seconda linea di casa. È un déjà vu del terzo set con Busto che domina su Pinerolo. Con grande merito le padrone di casa vincono 15- 8.

SALA STAMPA

Rebecca Piva MVP (Eurotek Uyba Busto Arsizio): «Dopo una settimana così concludere con una vittoria in casa nostra contro una squadra così forte e ben organizzata sia l’apice della settimana. Siamo contentissime e ancora di più quando lo facciamo in casa davanti ai nostri tifosi. È stata una partita bellissima».

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo): «Voglio fare i complimenti a Busto perché hanno avuto una grande reazione dopo quello che è successo nelle scorse settimane. Si sono compattate bene, non mollano ed è difficile trovare degli spazi. Una partita di tanto nervosismo. La differenza sta nel muro- difesa, chi tocca più palloni costringe sempre l’avversario a sbagliare allungando le azioni. Muoviamo comunque la classifica quindi per noi è un punto importante».

IL TABELLINO

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3

WASH4GREEN PINEROLO 2

Parziali (22/25, 29/27, 25/13, 20/25, 15/8)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 25, Van Armaet 14, Sartori 10, Obossa 10, Kunzler 19, Boldini 1, Pelloni (L). Frosini 6, Scola 3. Non entrate: Howard, Olaya, Morandi, Lualdi, Magli (L). All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 17, Cambi 7, Sylves 8, Smarzek 7, Akrari 10, Perinelli 14, Di Mario (L), Bracchi 4, Moreno, D’Odorico 2, Avenia, Bussoli (L), Cosi. Non entrate: Olinga Andela. Non entrate: Olinga Andela, Cosi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Carcione Vincenzo, Saltalippi Luca.

NOTE | Spettatori: 1681. Durata set: 33’, 38’, 22’, 28’, 16’. Tot 137’. MVP: Rebecca Piva.