Settimana importante per Camilla Rosatello, stella della VTT

La 29enne piemontese era in gara nel W50 di Nantes dove si è spinta nei quarti di finale nel draw di singolare, dopo aver ottenuto due belle vittorie contro Aravane Rezai e Sada Nahimana, rispettivamente in due e tre set. Lo stop è arrivato per mano della transalpina Jeanjean, in due frazioni. L’atleta di casa ha poi conquistato il titolo nella tappa francese del circuito mondiale al termine di un percorso netto.

Camilla Rosatello ha fatto ancora meglio in doppio dove ha centrato il titolo in coppia con la sedicenne promessa americana Tyra Caterina Grant, da diverse stagioni impegnata negli allenamenti in Italia. L’inedita coppia ha conquistato il trofeo superando in finale con un netto 6-2 6-1 il tandem primo favorito al via composto dalla lettone Marcinkevica e dall’africana Sada Nahimana.

Una conferma del valore di Camilla Rosatello nella specialità che l’ha vista in stagione entrare in top 100 (nell’ultima classifica è numero 96 con best ranking di numero 72). Questa settimana Camilla Rosatello è impegnata in Lussemburgo nel 75 WTA di Petange dove nel singolare è partita dalle qualificazioni come prima testa di serie. Oggi troverà nel turno decisivo del draw preliminare la tedesca Wirges, numero 9.

Intanto la VTT ha ospitato nel fine settimana un CAP (Centro Aggregazione Provinciale) riservato ai piccoli tennisti (8-9-10 anni) della provincia di Cuneo. Tra i partecipanti anche 5 giocatori della locale Scuola Tennis che continua a crescere in numeri e qualità. Mercoledì nella stessa sede del Tennistadium ci sarà nel pomeriggio e fino alle 22 un corso di aggiornamento FITP per tecnici, dirigenti, preparatori e tutte le figure professionali che fanno parte del sempre più ricco mondo legato allo sport principe di racchetta.

VTT dunque sempre in primo piano e su più fronti.