Club76: tutti i risultati del weekend

Altro fine settimana in campo per il Club76.

Ieri pomeriggio, domenica, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno vinto 2-3 il match in trasferta contro Talmassons, in Friuli.

In Serie B1 MTS Tecnicaer ha ceduto 1-3 contro Capo D'Orso Palau.

In Serie B2 L'Alba Volley ha ceduto 2-3 contro l'Acrobatica Group Alessandria, guadagnando però un punto prezioso su una formazione quotatissima.

In campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio – Ollino hanno perso 3-0 contro MTV Guffanti Milano. Milano Team Volley porta a casa l’intera posta della gara, ma di Chieri sono piaciuti l’atteggiamento e la voglia di stare in partita. Cresce l’amalgama, così come la fiducia nei propri mezzi nonché l’impegno settimanale in palestra da parte di capitan Lavagnino e compagne.

Top scorer a pari merito con 9 punti ciascuna Zussino, Biagianti e Appiah. Prossima gara sabato 9 novembre alle 18,30 al PalaFenera contro CUS Pavia.

Nei giorni scorsi l’U18 di Chieri ha vinto 3-0 affrontando il Pianezza Volley. Vittoria da tre punti per Chieri, che con il coach Moglio ha dato spazio a tutta la rosa delle giocatrici. Prossima gara al PalaFenera il 13 novembre alle 20,45 contro Pinerolo.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che riescono a imporsi 1-3 contro il Cus Torino.

Trasferta difficile per la Serie C. Il Club76 Playasti, infatti, ha ceduto 3-1 contro VBC Officine Savigliano.

L’U16 Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Volley Roero Santa. Partita veloce con pochi errori. Il gruppo delle “clubbine” è in crescita, ma il lavoro da fare, soprattutto per quello che riguarda i fondamentali di seconda linea, è ancora tanto.

Il Club76 Playasti 2010 in I Divisione ha vinto al tie break 3-2 contro Queen Touch Pallavolo Cuneo. Impegno casalingo affrontato con sufficienza, ma un tie break impeccabile e due punti

preziosissimi guadagnati.

Buona partita anche per l’U13 di Chieri, che ha vinto 3-0 contro il Volley Parella.