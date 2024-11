MTS Santena: l'orgoglio non basta contro Palau

In un PalaSer gremito di tifosi di entrambe le formazioni, si è svolta ieri la 4ª giornata di campionato nazionale di B1 femminile , che ha visto affrontarsi la MTS Tecnicaer Santena contro la formazione sarda del Capo D'Orso Palau . Una squadra decisamente ostica, formata da molte giocatrici di "esperienza". Sono 4 le ex fra le due squadre: Granieri, Malinov e Riva hanno giocato nella passata stagione proprio tra le fila del Palau, mentre Mezzi è stata ospitata da Santena per diversi mesi quando il Chieri '76 militava in A2.

Due ore di sfida in cui l'MTS ha dimostrato di poter competere con le squadre più forti e titolate del girone, aggiudicandosi il primo set e cedendo solo negli ultimi punti del quarto set.

«Sapevamo di incontrare una squadra forte con delle ottime individualità, ma c'è del rammarico per non aver sfruttato il vantaggio nel quarto set che poteva rimandare il verdetto al tie-break. Peccato soprattutto per il secondo e terzo set, dove Palau è stata superiore. Continuiamo a lavorare su ciò che ancora c'è da migliorare, consci del fatto che abbiamo le carte in regola per toglierci delle soddisfazioni», queste le parole di coach Manno a fine partita.

Nel primo set vengono schierate: Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Riva e Malinov in banda, Cantamessa e Destefanis in centro, Formaggio libero. Le padrone di casa partono subito bene, approfittando di un iniziale appannamento delle avversarie per portarsi sul 7-2. Tuttavia, Palau si rimette subito in riga e recupera lo svantaggio accumulato; per buona parte del set, le due formazioni giocano alla pari. Sul 16-18 a favore delle sarde, entra Vione, al suo debutto ufficiale in B1, al turno in battuta al posto del capitano Destefanis, e si torna in parità (18 pari). Il punto a punto va avanti fino alla fine del set, quando sul 23 pari, con il turno al servizio di Granieri, grazie a un errore in difesa delle sarde e a un muro di Riva e Destefanis, si chiude la frazione per 25-23.

Nel secondo set parte il sestetto base del primo, ma Palau inizia subito bene, mettendo in difficoltà le tigri santenesi fin dai primi scambi, costringendo il coach santenese al primo timeout sul 3-8 e al secondo sul 6-14. Coach Manno prova anche il doppio cambio, ma nessuno di questi tentativi risulta efficace e il set se lo aggiudicano nettamente le ospiti per 25-15.

Nel terzo set parte sempre il sestetto base, l'MTS Santena sembra aver dimenticato la frazione precedente, rimandendo in scia delle avversarie. Palau prende le redini del gioco e con un break decisivo si porta sull'11-17. Coach Manno prova a squotere le tigri santenesi, ma il divario è troppo ampio da poter essere colmato e anche il terzo set se lo aggiudica la formazione sarda per 25-19.

Diversa la storia nel quarto set, in cui Destefanis e compagne reagiscono a un destino che sembra già segnato. Le santenesi iniziano a giocare come sanno, nonostante il prolungarsi degli scambi riescono a prevalere sulle avversarie, portandosi sul 19-14. Le ragazze di coach Manno non riescono a gestire il vantaggio e le ospiti si portano sul 22 pari. Con un errore in ricezione, uno al servizio e una murata di Fiore, capitana della formazione sarda nonché MVP del match, si chiudono le ostilità sul 25-23.

Nella prossima partita, le tigri santenesi saranno in trasferta a Novara per la sfida contro la neo-promossa Issa, un'altra dura sfida per Destefanis e compagne.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 4ª GIORNATA

MTS TECNICAER SANTENA 1

CAPO D'ORSO PALAU 3

Parziali (25-23, 15-25, 19-25, 23-25)

MTS Tecnicaer Santena: Tonelli, Granieri 2, Vione, Malinov 13, Venco, Nardoianni 9, Greco 2, Riva 17, Lazzarin, Cantamessa 6, Destefanis (K) 7. Libero: Formaggio. Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito.

Capo d'Orso Palau: Mureddu, Menardo, Bosso 2, Fiore 22, Amatori 6, Mezzi 11, Renzi 2, Ciani, Aliberti 11, Allasia 1, Martinato 16. Libero: Leone. Allenatori: Guidarini, Placido.

Arbitri dell'incontro: Rapparini da Castel Maggiore (BO), Pentassuglia da Bologna.

Note: durata dell'incontro 2 ore.