Turno infrasettimanale a Mestre per la Novipiù Monferrato Basket

La Gemini Mestre di coach Cesare Ciocca è una delle squadre più attrezzate del Girone A, in questa prima parte di campionato ha raccolto 5 vittorie e 3 sconfitte: contro Crema al debutto, poi in casa contro Legnano e domenica scorsa, sempre in casa contro la forte Treviglio. Squadra che in corso d'opera può disporre di molte soluzioni di quintetti in base agli interpreti, tutti giocatori affermati in questa categoria e reduci da stagioni al vertice.

Dalla passata stagione sono stati confermati il play Mazzucchelli e la guardia Sebastianelli, ma in quintetto partiranno Michele Rubbini arrivato dalla Pielle Livorno finalista della passata stagione e la guardia Marco Contento ex Ruvo di Puglia. L'esperienza di Luca Brambilla e il talento di Francesco Reggiani si alterneranno nel ruolo di ala piccola. Reparto lunghi di alto profilo con il confermato Simone Aromando, ala da 18.8 punti e 5.4 rimbalzi di media, Lorenzo Galmarini arrivato sempre da Ruvo e il centro Andrea Lo Biondo, già finalista playoff con la Pielle.