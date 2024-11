BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Nei giorni scorsi, doppia vittoria per l'Under 13 Gold: il gruppo Arancio con Derthona Basket e il gruppo Nero con Cus Torino. Gran successo nella gara d'esordio dell'Under 14 Femminile, che supera con quasi 90 punti di scarto Scuola Basket Asti.

L'Under 17 Regionale vince la prima gara al Pala Gialdo con Pallacanestro Moncalieri e cede all'over-time con Scuola Basket Asti, in trasferta. Doppia vittoria anche per l'Under 14 Uisp targata Trofarello Sec, con Bussoleno e Alfieri.

L'Under 19 Gold conduce per tre quarti il derby con Unione Basket Collinare, poi cede sul finale. Sconfitta per l'Under 14 Regionale con Reba Torino e per l'Under 17 Eccellenza e l'Under 14 Gold con Pallacanestro Moncalieri.