Monferrato Basket, colpo grosso al PalaTaliercio: battuta Mestre

Corbani conferma il quintetto di sabato scorso con Vecerina, Basta, Pepper, Martinoni e Wojciechowski, risponde Mestre con Mazzucchelli, Brambilla, Reggiani, Aromando e Galmarini. Il giovane Basta ripaga la fiducia e mette a segno due triple pronti-via, primi punti anche per Pepper e Martinoni, 3-12. Entrano Marcucci e Rupil. È proprio il numero 6 monferrino a spingere sull'acceleratore confermando le sue doti balistiche, +10 Monferrato e timeout Mestre. Capitan Mazzucchelli tiene botta e dalla distanza risponde a Rupil per tenere vivi i suoi, inizia ad accendersi anche Aromando. Corbani chiama timeout e al rientro in campo Martinoni e compagni si riportano sul +12. Si va all'intervallo sul 36-53, grande protagonista Rupil con 15 punti.

Nel terzo periodo reazione dei padroni di casa trascinati da un ottimo Aromando che è fondamentale sia in fase difensiva che realizzativa, chiuderà poi la contesa con 29 punti e 8 rimbalzi. Guerra dalla lunetta e Vecerina dalla distanza, la Novipiù tiene duro e resiste agli assalti di Mazzucchelli e Reggiani, oltre che del solito Aromando. Mestre arriva a -4. Nell'ultimo quarto però salgono in cattedra i due lunghi di Corbani: Martinoni e Wojciechowski dall'arco infilano a ripetizione il canestro. 79-87 finale che premia la grande prestazione della Novipiù.

Risultato fondamentale per dare continuità al percorso di lavoro di tutti i ragazzi. Domenica si torna a casa, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale arriva la Virtus Imola, palla a due alle ore 18.

Fabio Corbani - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Nei primi due quarti abbiamo giocato con molto ordine e difeso bene. Siamo una squadra che tira tanto da 3 punti e abbiamo avuto cattive percentuali nella prima parte di campionato, questo non è tipico nostro per le caratteristiche che abbiamo. Aspettavamo di sbloccarci e siamo riusciti a ripeterci dopo l'ottima prestazione del turno scorso. Nell'ultimo quarto, quando Mestre si è riavvicinata, con Martinoni e Wojciechowski abbiamo messo dei tiri molto pesanti da 3 punti.»

Gemini Mestre 79

Novipiù Monferrato Basket 87

Parziali (21-31, 15-22, 24-16, 19-18)

Gemini Mestre: Simone Aromando 29 (7/10, 2/4), Andrea Mazzucchelli 24 (4/6, 5/7), Francesco Reggiani 14 (2/3, 3/4), Lorenzo Galmarini 4 (1/2, 0/0), Andrea Lo biondo 4 (2/3, 0/2), Marco Contento 4 (1/4, 0/5), Luca Brambilla 0 (0/2, 0/3), Fabio Sebastianelli 0 (0/0, 0/2), Michele Rubbini 0 (0/0, 0/1), Simone De gregori 0 (0/0, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 29 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Simone Aromando 8) - Assist: 18 (Andrea Mazzucchelli 6)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 24 (8/9, 2/5), Marco Rupil 15 (2/3, 3/5), Dalton Pepper 14 (3/7, 2/9), Simone Vecerina 12 (3/4, 2/5), Jakub Wojciechowski 9 (0/2, 3/4), Pietro Basta 6 (0/1, 2/2), Umberto Stazzonelli 4 (2/4, 0/2), Francesco Guerra 3 (0/1, 0/3), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 26 2 + 24 (Dalton Pepper 8) - Assist: 15 (Simone Vecerina 6)