Cuneo Volley: big match contro Catania

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare in casa per l’anticipo della settima giornata del campionato di serie A2, domani, Venerdì 8 novembre alle ore 20 , ospitando la Cosedil Acicastello . Ex di giornata, il Libero biancoblù, Domenico Cavaccini, a Catania nella passata stagione di Superlega.

Prevendita attiva su liveticket fino a venerdì alle ore 18, dopodiché dalle 18.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto. Per tutti coloro che hanno acquistato i Pettorali Stracôni ingresso omaggio in tribuna rossa non numerata, per ottenerlo basterà presentarsi in cassa con il proprio pettorale che verrà vidimato con il logo del Cuneo Volley.

A 24 ore dall’incontro, queste le parole del centrale cuneese Lorenzo Codarin: «Arriviamo da un periodo intenso, dove ci siamo allenati poco e abbiamo giocato molto e ci sono sempre sia i pro che i contro di questi momenti. Quest'anno il campionato è di altissimo livello e noi affrontiamo ogni partita, di fronte ad ogni avversario, al massimo come se fosse sempre una finale. Le ultime tre partite ne sono l'esempio, abbiamo affrontato squadre che ci hanno dato filo da torcere e anche noi abbiamo fatto lo stesso. Conosciamo i nostri punti deboli su cui fare attenzione, ma anche quelli di forza su cui dobbiamo portare la partita. Arriviamo al match consapevoli dei nostri mezzi, ma anche del valore dell'avversario pronto ad attaccarci per smuovere la classifica. Sarà una partita divertente, sicuramente con dei colpi di scena e dovremo essere bravi nel riuscire a fare anche le cose semplici nei momenti importanti e decisivi del match».

Il palazzetto aprirà quindi le porte domani dalle ore 18.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di tre premi by Acqua S.Bernardo sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

L’invito, in accordo con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, di partecipare all’evento indossando un indumento e/o un accessorio di colore rosso a sostegno dell’iniziativa “8 marzo tutto l’anno”, inoltre, dall’ingresso principale si potranno creare gli origami a forma di cuore del progetto “Esprimi il tuo NO alla violenza” e consegnarli nel punto di raccolta.