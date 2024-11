La Bertram Derthona anticipa contro UNAHOTELS Reggio Emilia

Appena il tempo di archiviare la quarta giornata che per la Bertram Derthona c’è subito da inaugurare il settimo turno. La formazione bianconera, reduce dal recupero di mercoledì sera sul parquet della capolista Virtus Segafredo Bologna, è attesa da un’altra trasferta immediata in Emilia per affrontare la UNAHOTELS Reggio Emilia nell’anticipo di domani alle ore 20 al PalaBigi, che dà il via alla nuova giornata della Serie A Unipol.

SIMILITUDINI

“Derby” tra le due uniche italiane partecipanti alla Champions League di questa stagione e unite dalle sconfitte in volata nell’ultima gara, il 73-70 subito dai reggiani in casa di Pistoia e l’85-81 bolognese dai piemontesi, anche se manca ancora più di metà girone al termine dell’andata è uno scontro diretto in ottica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia per le due squadre. A dividerle in classifica i due punti a favore del quintetto allenato da Walter De Raffaele, quarto con 8 punti, due in più rispetto alla settima piazza a cavallo della zona-playoff occupata dagli emiliani in compagnia di Venezia e Pistoia.

GRANDI EX

In casa Derthona sarà sfida speciale per Leonardo Candi e Arturs Strautins, entrambi con alle spalle cinque campionati con la maglia biancorossa. Per Candi in maniera consecutiva dal 2017 al 2022, mentre per il lettone, uomo del momento in casa bianconera, in due parentesi diverse (2014-2016 e 2021-23), lui che ha iniziato la sua avventura italiana proprio nelle giovanili di Reggio per diventare adesso non solo il miglior realizzatore in campionato della Bertram con i suoi 13.8 punti di media in nemmeno 24’ per gara ma tra i migliori giocatori dell’intera Serie A, come dimostra anche il recente premio di MVP assoluto della sesta giornata.

DE RAFFAELE FA 350

La sfida del PalaBigi farà tagliare un traguardo rilevante al coach della Bertram, alla panchina numero 350 nel massimo campionato tra regular season e playoff, con un palmares di 2 scudetti (più 1 Coppa Italia) limitandosi soltanto alla Serie A.

TRADIZIONE FAVOREVOLE

Il Derthona si è imposto in tutte le tre trasferte giocate in Serie A contro Reggio Emilia, per un bilancio complessivo che lo vede nettamente avanti 5-1.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI

«C’è stata la necessità di ottimizzare i tempi per affrontare al meglio la gara, facciamo allenamento vero soltanto il giorno prima, quindi non è che ci possa essere un grande lavoro preparatorio», dice coach De Raffaele. «Reggio è una squadra con tanto talento negli esterni, con grande capacità di creare, anche con esperienza con Jamar Smith. È una formazione che mette molta fisicità e molta aggressività soprattutto in difesa, quindi sarà fondamentale il movimento della palla ma ancora una volta l’idea di conoscere le caratteristiche dei giocatori avversari».