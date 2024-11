Oleggio Magic Basket pronto per l'esame Gallarate

Ottava giornata di campionato e bel test per gli Squali. Sabato 9 novembre alle 20.30 a Boffalorello l' Oleggio Magic Basket ospita Gallarate . Con 10 punti i biancorossi, 8 gli avversari, in campo una formazione con un quintetto assai esperto.

Lancia la carica Diego Garavaglia: «Giochiamo contro una squadra molto forte ed esperta, loro arrivano da una brutta sconfitta e sono sicuro abbiano molta voglia di riscattarsi. Dobbiamo essere pronti a lottare perché siamo consci del fatto che sarà davvero una partita molto impegnativa».

Dopo sette giornate le vittorie per gli Squali sono 5, quattro in fila: «Siamo molto contenti di come stiamo giocando queste ultime partite, - dice lo Squalo - essendo anche una squadra con poca esperienza era probabile un’inizio di stagione abbastanza altalenante. I continui allenamenti ci stanno permettendo di migliorare sempre di più il nostro modo di stare in campo giorno dopo giorno. Speriamo di riuscire a portare a casa la partita contro Gallarate così da continuare la nostra risalita della classifica».