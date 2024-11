Monferrato Basket sfida la Virtus Imola

La Virtus di coach Galetti ha ottenuto 4 vittorie in 9 giornate ed è appaiata in classifica a Monferrato. Tra le fila dei gialloneri ben tre ex: Luca Valentini, non ha bisogno di presentazioni al pubblico casalese, sta giocando un'ottimo avvio di stagione con 10.3 punti, 4.8 rimbalzi e 4.3 assist a partita. Si alternerà in regia con Richard Morina, giovane play classe 2004 cresciuto nel settore giovanile casalese e poi passato a Trento, anche per lui un buon inizio di stagione con minuti e numeri importanti. Nello spot di guardia troviamo l'argentino "non formato" Santiago Vaulet, 13.2 punti di media. Il giocatore più in forma della Virtus è l'ala piccola Dario Masciarelli. Dalla panchina Gianmarco Fiusco e Francesco Magagnoli. Reparto lunghi formato dal valenzano Federico Ricci e dall'altro ex rossoblù Seraphin Kadjividi, entrambi giocatori molti fisici, così come l'altro pivot, Simon Obinna Anaekwe, che partendo dalla panchina sta producendo 11 punti a partita. Chiude il roster Matteo Ambrosin.

Monferrato torna davanti al proprio pubblico galvanizzata dalla vittoria esterna contro Mestre, con ottima prestazione di tutto il collettivo a disposizione di coach Corbani. I primi due quarti eccellenti e la precisione da 3 punti hanno fatto la differenza. Sarà prezioso continuare a cavalcare l'onda specialmente sul parquet amico.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Virtus Imola sta facendo molto bene, dispone di esterni bravi in campo aperto: spingono bene in contropiede con Valentini e Morina, Vaulet e Masciarelli sono molto bravi nell'uno contro uno. A differenza di altre squadre hanno un reparto lunghi con due 5 molto atletici come Kadjividi e Anaekwe che dovremo curare molto bene soprattutto in fase di rimbalzo offensivo. Noi siamo in salute e molto determinati, contiamo sulla spinta del pubblico per portare avanti la nostra striscia di vittorie.»

INFO BIGLIETTERIA - È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.