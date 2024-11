Collegno Basket in cerca di riscatto ospita Crocetta

Questa sera, sabato 9 novembre, i Lions ospiteranno Don Bosco Crocetta al PalaCollegno, con palla a due fissata per le ore 20:45.



Dopo una sconfitta deludente contro Serravalle, in cui la squadra ha faticato a mantenere il controllo del gioco e ha dovuto costantemente rincorrere gli avversari, i biancorossi sono determinati a ripartire. Nonostante i tentativi di reazione ai break avversari, il team ha mostrato difficoltà nel concretizzare le opportunità nei momenti decisivi, risultando poco incisivo e vulnerabile nelle situazioni di uno contro uno. Tuttavia, Collegno può contare sulle prestazioni incoraggianti di Fracasso, Milone e di capitan Tarditi, i quali dovranno fare leva sul gioco di squadra, autentica arma a disposizione di coach Comazzi.



Dall’altra parte del campo, Don Bosco Crocetta arriva a questa sfida avendo collezionato quattro sconfitte consecutive contro Gazzada, College, Pavia e Derthona. Per la prima volta nella sua storia, la società gialloverde partecipa a un campionato di Serie B, e il roster giovane e dinamico guidato da coach Maino, può contare sul talento di Pagetto (14.9 punti per partita), Villar Cristobo (14.7 ppp) e Pasqualini (11.6 ppp). Nonostante l’ottima prestazione di Villar Cristobo nell’ultima gara contro Derthona al Pala Ballin, i gialloverdi non sono riusciti a conquistare il referto rosa.



L’appuntamento è quindi fissato per questa sera, sabato 9 novembre alle ore 20:45 al PalaCollegno. La squadra di coach Comazzi scenderà in campo con la ferma intenzione di dimostrare il proprio valore e di lasciarsi alle spalle l’opaca prestazione contro Serravalle. Dal canto suo Crocetta è determinata a invertire la rotta ed ha l’assoluta necessità di muovere la classifica. Si preannuncia quindi un derby incandescente.



I Ticket sono acquistabili online a questo link o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).