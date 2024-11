Collegno Basket: sconfitta amara per i Lions contro Crocetta

Nell’ottava giornata di Serie B Interregionale, i Lions cadono al PalaCollegno contro Don Bosco Crocetta con il punteggio finale di 67-72 . Gara equilibrata nel primo periodo, con gli ospiti che prendono il comando e piazzano il break nel secondo quarto, chiudendo il primo tempo in vantaggio 30-40. Nonostante la reazione nel terzo quarto, dove Collegno si è avvicinata fino al -1 (46-47), Crocetta ha mantenuto il controllo nei momenti chiave della partita non permettendo ai Lions di completare più volte la rimonta, chiudendo la gara con freddezza nell’ultima frazione.

Collegno ha faticato a trovare continuità offensiva e precisione al tiro, ma nonostante la sconfitta, coach Comazzi può contare su un gruppo di ragazzi che non molla mai e non si arrende fino alla fine, caratteristiche da cui ripartire già dalla prossima gara sul difficile campo di College Basketball, sabato 16 novembre alle ore 21.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Donnini e Obakhavbaye. Crocetta risponde con Pasqualini, Barla, Cellino, Ugues e Hida.

La gara si apre con una tripla di Cellino, subito imitato da Fracasso dall’altra parte del campo. Ancora Cellino brucia la retina dall’arco, poi il duo Fracasso-Tarditi, il primo in penetrazione ed il secondo in jumper dalla lunetta, fanno mettere il naso avanti ai Lions a metà periodo (7-6). Crocetta alza il ritmo e con un parziale di 6-0 costringe la panchina biancorossa al timeout. Dopo un'ottima reazione, culminata con una schiacciata di Obakhavbaye, negli ultimi tre minuti i gialloverdi alzano nuovamente la pressione e Collegno fatica a trovare soluzioni offensive. Pasqualini batte sempre il suo uomo e la difesa di casa è sempre costretta al fallo. Milone dall’arco, nell’ultimo giro di orologio, riavvicina i padroni di casa ed il primo quarto si chiude sul 13-18 per gli ospiti.

Nella seconda frazione i Lions attaccano con maggiore aggressività il ferro, ma le conclusioni non sono quasi mai precise. Crocetta continua con il suo gioco fluido e ordinato, i contropiedi e un ottimo giro palla permettono agli ospiti di arrivare sempre a canestro. Villar Cristobo si iscrive a referto con 5 punti consecutivi (contropiede e tripla). Collegno d’orgoglio con Obase, una rubata di De Bartolomeo e un jumper nel pitturato di Tarditi si riavvicinano fino al -3, ma i gialloverdi sono molto concreti e con una tripla di Pasqualini e 2 punti in jumper di Barla tornano a distanza di sicurezza. Hida domina sotto le plance e Crocetta tocca il massimo vantaggio (21-34). Reazione rabbiosa dei biancorossi con Castellino che ne fa 5 in fila e costringe al timeout coach Maino (26-34). Collegno continua a litigare con il ferro e De Bartolomeo, nell’ultimo minuto, dopo un difficoltoso giro palla, piazza una tripla siderale da casa sua. Cellino risponde per i torinesi chiudendo un’ottima transizione e fissando il punteggio sul 30-40.

Durante la pausa lunga, si è svolta un'altra grande festa al PalaCollegno, entusiasmo alle stelle sugli spalti per la presentazione di tutte le squadre dei piccoli Lions del Minibasket. È stata anche l’occasione per presentare tutte le squadre del settore giovanile degli amici del Venaria Basket.

Il terzo quarto si apre con una schiacciata di Hida che esalta gli ospiti, ma i Lions non ci stanno e sull’asse De Bartolomeo-Tarditi si concretizza la rimonta dei padroni di casa. Il play biancorosso dispensa assist, infila un’altra tripla e trasforma una rubata a metà campo in due punti. Tarditi in jumper dall’angolo e Fracasso in contropiede siglano il -1 (46-47) e la panchina ospite ferma il tempo. Crocetta esce dal timeout rinvigorita e piazza nuovamente un break importante con Pasqualini, Andreutti e Villar Cristobo per il 46-55 di fine quarto.

L’inizio dell’ultima frazione vede protagonista capitan Tarditi che realizza 4 punti nel pitturato in compagnia di Castellino che dalla media non sbaglia (52-55). Milone attacca il ferro, subisce fallo e trasforma i liberi a disposizione. Ancora Pasqualini tiene i suoi a distanza con due punti dalla media e una tripla. Risponde subito Castellino dall’angolo per la contro tripla (57-60). Villar Cristobo e Cian allungano ancora per i gialloverdi e coach Comazzi ferma il gioco (58-65) a 3:37 dal termine. Hida da sotto ne fa altri 2. Collegno ci crede ancora e Castellino ne fa altri 4 (62-67), ma Pasqualini dalla linea della carità è infallibile e realizza entrambi i passaggi in lunetta (62-71). A 55 secondi dalla sirena Milone segna in penetrazione, la tripla di Castellino si ferma sul primo ferro e capitan Tarditi è costretto al fallo. C’è ancora tempo per un libero di Rosso ed una tripla di De Bartolomeo che però non serve più, perché il tempo a disposizione per recuperare è troppo poco e la gara si chiude sul 67-72 per Crocetta che sbanca il PalaCollegno.

TABELLINI

Collegno Basket 67

Don Bosco Crocetta 72

Parziali (13-18, 30-40, 46-55)

Collegno Basket: Obase 4, Bossola, Milone 9, Castellino 13, Tarditi 12, Donnini, Fracasso 9, Obakhavbaye 6, Grillo, Marcato ne, Lo Buono ne, De Bartolomeo 14. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Don Bosco Crocetta: Andreutti 4, Hida 11, Pagetto, Brussino, Pasqualini 21, Cellino 14, Ugues, Rosso 1, Cian 8, Villar Cristobo 7, Barla 4, Begni 2. All. Maino. Ass. Musso, Ciofetta.