Oleggio Magic Basket in vetta alla classifica

Una strada che è ancora lunga, ma in questo momento la gioia è tantissima! Nell'ottava giornata di campionato l' Oleggio Magic Basket batte Gallarate 75-69 e, complice anche gli altri risultati, raggiunge la vetta della classifica della division A! Un esame importante per i biancorossi che hanno sempre controllato il match e sono stati bravi a gestire momenti "difficili" dati da una squadra esperta.

In campo Casella, Garavaglia, Lonati, Ceccato e Suigo; per gli ospiti Bloise, Molteni, Fioravanti, Redaelli e Ballarin Chinellato. Partono forte gli Squali (7-2 con tripla di Lonati) e Suigo sigla il 14-5. Van Elswyk per il 16-9 ed è pausa ospiti. Ceccato dall’area per il 18-11, poi Gallarate ricuce un po’ e alla prima sirena è 19-15. Fioravanti fa a metà ai liberi ed è 19-16, ad allungare di nuovo le distanze è un “bentornato” De Ros che spara da tre per il 22-16. Gallarate prova ad accorciare, Molteni a segno, ma Suigo al ferro “fa” 28-22. Bravi gli Squali ad arginare il rientro ospite. Pilotti recupera palla e con Lonati è una certezza (32-25). Ceccato ancora a segno per il 39-30 e Mazzetti chiama ancora i suoi; Suigo fa ciuff da tre e alla pausa è 42-32.

Alla ripresa gli Squali continuano la corsa, Garavaglia fa gioco da tre punti, Van Elswyk “cancella” una palla e i liberi di Lonati valgono il 51-38. Gallarate trova poche soluzioni e sul 55-43 è di nuovo pausa ospite. Una tripla di Piloti vale il 60-47 alla terza sirena. Mercante fra gli avversari sigla sette punti quasi di fila e apre la rimonta dei suoi che arrivano al 64-60; gli Squali hanno risorse preziose ed è 69-62 e con Lonati è di nuovo doppia cifra (72-62). Gallarate prova ancora ad accorciare ma gli utili tiri in lunetta dei biancorossi mettono il sigillo: 75-69.

Oleggio Magic Basket 75

Esse Solar Gallarate 69

Parziali (19-15; 23-17; 18-15; 15-22)

Oleggio: De Ros 5, Casella 5, Karem, Pilotti 6, Toffanin, Borsani, Suigo 11, Lonati 25, Garavaglia 9, Ceccato 6, Van Elswyk 7, Kovachev 1. All. Catalani.

Gallarate: Barbieri 6, Bloise 12, Fedeli, Antonelli 4, Mercante 7, Golino 4, Molteni 16, Redaelli 3, Ballarin Chinellato 3, Barzon ne, Fioravanti 14. All. Mazzetti.