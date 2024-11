Lasalliano Volley: i risultati del weekend

Impegnate in trasferta a Milano contro il GS Cagliero, le ragazze della Serie B2 tornano con 3 punti che le mantengono in vetta alla classifica del girone A, imbattute, in coabitazione con le pavesi della Pallavolo Florens femminile. Una partita non perfetta quella giocata dalle ragazze di Pigliafiori, che però nei momenti di difficoltà hanno ora potuto contare sul talento della singola giocatrice ora sulla forza del collettivo riuscendo a uscirne produttivamente.

«È la prova che siamo sulla strada giusta», commenta Pigliafiori. Dopo una prima frazione tutto sommato agevole terminata 17-25, le rossoblù incontrano qualche difficoltà in più nel secondo set più combattuto e chiuso col minimo scarto. Anche il terzo parziale procede in equilibrio nella parte iniziale, poi da metà set Creaco e compagne scappano aumentando via via il gap fino al 19-25 che vale la vittoria.

Confermano i segnali di crescita i ragazzi della Serie C che, anche loro in trasferta, a Racconigi, superano i padroni di casa del Gold 1-3. Malgrado una prima frazione da dimenticare nella quale gli avversari prendono un buon margine e lo mantengono fino alla fine del parziale, dal secondo set la squadra allenata dal duo Saragnese e Immordino non si arrende, alza il livello dello scontro e non offre più spazio alle giocate dei padroni di casa che cercano di resistere con muro e difesa. Col gioco cresce anche la convinzione dei propri mezzi nelle fila rossoblu e così nelle due frazioni successive i ragazzi del Lasalliano prendono definitivamente le redini del gioco e portano a casa tre punti importanti che valgono la seconda piazza solitaria in classifica alle spalle del Mondovì.

Festeggia anche la serie D del duo Esposito-Cuniato che tra le mura amiche della Parri combattono fino all’ultimo punto, superando i sanmauresi del Sant’Anna con un meritato 3-1. Dopo un inizio in salita, con un primo set perso 22-25, la squadra guidata da Esposito e Cuniato è stata in grado di reagire, vincendo i successivi tre set con grande determinazione (parziali a 22, 22 e 23). Una solida performance quella dei rossoblù, in grado di mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave e di ribaltare il risultato con un test corale e di qualità.