Eurogymnica: ottimi risultati nel Twirling a Cantalupa

Un altro weekend intensissimo per la comunità di Eurogymnica , impegnata su due fronti distanti, da un capo all'altro dello stivale. A Campobasso , le ginnaste della ritmica sono scese in pedana nel Campionato Individuale Gold Junior e Senior , gemello di quello disputatosi solo una settimana fa a Cervia per la categoria Allieve, che aveva regalato al presidente Nurchi il quarantasettesimo titolo italiano grazie ad Arianna Cortese.

Meno fortunata la faticosa trasferta in Molise, dove sono mancate le medaglie, complici alcuni errori un po' per tutte le ginnaste ma anche a causa di un livello sorprendentemente in continua crescita.

Buona la prestazione della senior Aurora Bertoni, terminata al nono posto a solo 0,15 centesimi di punto dalla finale riservata alle prime 8 classificate dopo i primi tre attrezzi.

Buone anche le prestazioni della sanmaurese Sara Parente, terminata al decimo posto fra le Junior 2 e di una brillante Amely Sordi tra le Junior 1, capace di portare a termine i tre attrezzi senza alcuna perdita.

Giornata difficile invece per Virginia Cuttini, anche lei fra le senior, praticamente mai in gara e lontana dalla ginnasta capace di dominare e vincere la fase regionale.

Ma se la sezione ritmica per una volta non ha particolarmente brillato, a mantenere alta l'attenzione intorno ad Eurogymnica ci hanno pensato Liboria Regina e Giulia Actis, allenatrici della sezione twirling.

La stagione agonistica si è infatti aperta con la prima prova di Specialità Tecniche, tenutasi domenica 10 novembre nel Palazzetto di Cantalupa.

Il gruppo agonistico delle EGirls si è arricchito di piccole esordienti e di alcune ginnaste di ritmica che hanno voluto misurarsi con un nuovo attrezzo, il bastone.

Lunga la giornata di gare, iniziata la mattina e dedicata ai Solo, specialità in cui il focus è posto sulla tecnica del twirling: Emma Ferraris con una buona esecuzione ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Youth B. Esecuzione impeccabile anche per Noemy Vecchio nella categoria Junior A, che ha fatto suo il gradino più alto del podio; così anche per l'azzurra Silvia Fassio nella categoria Senior A.

Le giovani di casa EG, Noemi Orrù, Marika Vecchio e Viola Causone alla loro prima esperienza in un campionato agonistico, hanno concluso rispettivamente con un quarto, quinto e settimo posto. Più faticosa la scalata in classifica nella numerosa categoria Junior B: Sofia Castelmaro si piazza al decimo posto mentre Viola Burzio al diciannovesimo.

Viola si è presentata anche nell'impegnativa specialità Due Bastoni, ottenendo un quinto posto.

Nel pomeriggio è scesa in campo la punta di diamante di Eurogymnica, il duo formato da Elisa Massari e Silvia Fassio. Dopo il quarto posto all'ultimo mondiale, le atlete hanno presentato un Artistic Pair nel livello Elite, mostrando ancora una volta la loro forza e complicità e conquistando così il primo posto.

La prima stagionale ai piedi dei Tre Denti si è chiusa con Nicole Gazzi, Cecilia Quarello, Alessia Laghezza e Stefania Straniero in campo, un quartetto di nomi che solitamente compaiono in competizioni di ritmica, ma che in questo caso hanno brillato in una nuova specialità di Twirling: lo X-Strut. Il focus di questa disciplina è spostato sui movimenti di danza e di corpo, abbinato all'utilizzo del bastone. Tutte e quattro le ginnaste hanno attirato a sé l'attenzione di pubblico e giuria, portando a casa degli ottimi punteggi, oltre che 3 ori e un bronzo.

Bottino finale sette ori e un bronzo.