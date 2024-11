Silverskiff: conclusa la trentatreesima edizione

La nebbia non ha fermato la Silverskiff , partita solo con un po’ di ritardo. E soprattutto non ha fermato Martin Sinkovic . L’atleta olimpico croato ha riconfermato il podio. Secondo arrivato Koen Metsemaker , atleta olandese, oro olimpico a Parigi in 4X, dove ha confermato l’oro già conquistato a Tokyo. Si deve accontentare del bronzo l’atleta azzurro, argento a Parigi, Gabriel Soares , ma resta imbattuto il suo record di gara.

«È sempre una grandissima emozione gareggiare a Torino – commenta Martin Sinkovic – anche perché è un percorso molto lungo e anche imprevedibile. Il mio obiettivo era vincere ma anche battere il record di Gabriel (del 2022: 40’16”748). L’acqua del fiume, un po’ difficile oggi, non me l’ha permesso, quindi appuntamento al prossimo anno».

«La Silverskiff – commenta Koen Metsemaker – è una regata sempre molto affascinante, non si può mai dare per scontata».

«Quest’anno arrivo da moltissimi appuntamenti in giro per l’Italia, dopo le Olimpiadi a Parigi – commenta Gabriel Soares – ci tenevo davvero tanto a riprendermi il podio, ho provato a dare tutto, ma quindi l’appuntamento è solo rimandato per il prossimo anno».

Tra le donne si riconferma di nuovo Rooos De Jong, atleta olandese, argento olimpico a Parigi 2024 in 4X femminile. Argento e bronzo alle Fiamme Gialle: secondo posto per la campionessa oro a Tokyo Valentina Rodini, che in questi giorni ha presentato a Torino anche il suo libro per bambini edito Einaudi “Il bambino e il maestro”. Bronzo ad Alice Gnatta, finalista nell’otto femminile a Parigi e prima anche di casa Cus Torino, e quarto posto per l’atleta della Società Canottieri Cerea, organizzatrice dell’evento, Beatrice Ravini Perelli.

Con oltre mille singolisti sul fiume e venti paesi, la “the italian regatta” si conferma gara dal profilo internazionale, ma anche momento di festa per il mondo remiero. Il fiume, anche sistemato con gli interventi del verde del Comune di Torino, dopo le giornate delle settimane scorse di pioggia, è stato ospite eccellente, così come la società organizzatrice dell’evento Canottieri Cerea con la collaborazione di tutti i club cittadini. Solo la nebbia ha rallentato, ma non troppo.

Protagonista dell’evento la Filippi Boats, che ha per altro presentato in anteprima il nuovo ultimo avveniristico singolo, un’edizione limitata del singolo F47 della linea Performance lanciata nella scorsa primavera e che ha Parigi ha vinto, in classi diverse, 15 delle 27 medaglie (su 42 in palio) conquistate complessivamente dalle imbarcazioni Filippi.

La dichiarazione del direttore del Comitato Organizzativo Umberto Dentis: «Lavoriamo un anno intero e di anno in anno, cercando sempre di migliorarci per creare la migliore Silverskiff per i nostri iscritti e tutti i simpatizzanti. Protagonisti gli atleti di livello internazionale, i master, i ragazzi, i bambini in una competizione di livello sempre più alto ma anche e soprattutto una festa del canottaggio. Sabato abbiamo avuto una giornata bellissima e la Kinderskiff, che ha compiuto 25 anni, è stata caratterizzata dall’atmosfera gioiosa di incontro con i campionissimi, così la SilverVintage, regata di barche storiche che ogni anno appassiona di più. Domenica la Silverskiff ci ha emozionato tutti, è sempre diversa, un privilegio viverla e organizzarla. Un lavoro di squadra, del comitato organizzatore ma anche e soprattutto della Reale Società Canottieri Cerea, di tutti i volontari, dei circoli torinesi, fondamentali, della Città Metropolitana e di tanti tasselli che creano un circuito virtuoso, di grande impatto e sempre più in crescita. Gli stranieri poi si innamorano, e tornano sempre. Si fermano la prima volta pochi giorni, e nelle volte successive prevedono sempre dei giorni in più per viversi la nostra città, non solo sul fiume».

TRA I PODI

Nella generale Master, l’olandese Lucas Veldmaat, secondo Livio La Padula, Ceresio e terzo l’olandese Jacob Koster. Master femminile la svizzera Nina Thalking, seconda Francesca Grasso degli Esteri Roma e terza l’inglese Holly Mcguian.

Nei Pesi Leggeri maschile primo Gabriel secondo l’inglese Ben Parsonage e terzo il tedesco Bjarne Bickenbach. Pesi leggeri femminile prima Valentina Rodini, seconda Federica Cesarini, Fiamme Oro, terza la statunitense Elizabeth Martin.

Classifica Under 23, primo il croato Ivan Talaja, secondo Giovanni Borgonovo del Gavirate, terzo il torinese Armida Alessandro Gardino. Tra le atlete U23, prima Alice Gnatta, seconda la polacca Wiktoria Kalinowska, terza l’atleta di casa Cerea, Irene Gattiglia.

Per gli Under 19 vince l’Armida con Pietro Zampaglione, secondo il norvegese Mads Reite, terzo un atleta piemontese del Candia2010 Sergio Andreo. E per l’Under19 femminile un podio tutto piemontese, prima Beatrice Ravini Perelli, seconda sempre di casa Cerea Camilla Maffiodo, terza Marta Ravizza della Caprera.

Tutte le classifiche sono disponibili sulla pagina Silverskiff.