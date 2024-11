L'MTS Santena torna a vincere

Nella quinta giornata di campionato, l' MTS Santena torna alla vittoria in un match che avrebbe dovuto disputarsi in trasferta a Novara. A causa di un problema tecnico al palazzetto delle novaresi, i campi sono stati invertiti e la gara si è così svolta al PalaSer di Santena. Tre punti fondamentali per Destefanis e compagne, che interrompono una serie negativa di sconfitte e consolidano la loro posizione a metà classifica, attualmente all'ottava posizione, a un punto dalle rivali del Libellula Bra e dell'Issa Novara.

«Dopo la sconfitta di Palau,» ha dichiarato coach Manno a fine partita, «volevamo a tutti i costi tornare alla vittoria. Sapevamo di affrontare una squadra ben costruita e organizzata, e i parziali lo confermano. C'è ancora tanto da lavorare per esprimerci al meglio e limitare alcuni passaggi a vuoto, come nel secondo set. Questo è un campionato molto combattuto, come dimostrano i risultati: ogni gara va approcciata e giocata al massimo».

Nel primo set, il sestetto iniziale è composto da Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Cantamessa in centro, Riva e Malinov in banda, con Formaggio libero. La partita inizia in perfetto equilibrio fino all'8-8, quando, grazie al turno di servizio di capitan Destefanis e poi di Malinov, le tigri santenesi iniziano a prendere il largo, costringendo il coach novarese a chiamare il primo time out sul punteggio di 12-9. Tuttavia, le qualità delle novaresi emergono rapidamente, riducendo il gap prima a due punti (17-15) e poi a uno (20-19). Destefanis e compagne non hanno intenzione di cedere e, con determinazione, raggiungono il 23-21. È ancora Destefanis a chiudere il punto del 24-22, mentre Nardoianni mette a segno il 25° punto, portando le santenesi in vantaggio.

Nel secondo set, viene schierata la stessa formazione, ma Novara inizia a macinare punti, approfittando di alcune incertezze in ricezione e difesa delle padrone di casa. Al primo time out di coach Manno, il punteggio è già di 2-6 a favore delle ospiti. Entra Venco al posto di Granieri per cercare una reazione, ma il divario aumenta, arrivando a -10 (7-17). Anche Tonelli subentra al posto di Riva. La reazione delle santenesi si manifesta nella seconda parte del set, quando, grazie al servizio di Nardoianni e a due errori in attacco delle novaresi, le distanze iniziano ad accorciarsi. Tuttavia, la frazione si conclude a favore dell'Issa Novara sul 20-25.

Nel terzo set, torna in campo il sestetto base e, dopo un momento di parità sul 10 pari, le tigri santenesi iniziano a prendere il largo, costringendo il coach novarese a chiamare il primo time out sul 16-12 e il secondo sul 21-16. Con grandi difese da entrambe le parti e scambi prolungati, l'MTS mantiene il vantaggio, chiudendo il set sul 25-20 grazie a un primo tempo di capitan Destefanis, ben servita da Granieri, che conclude con un ace.

Si giunge così al quarto e decisivo set, dove coach Manno schiera ancora una volta il sestetto base. Nessuna delle due formazioni si risparmia, giocando punto a punto per buona parte del set. Con un guizzo di tre punti, la formazione di Novara passa in vantaggio, costringendo l'allenatore santenese a chiamare un primo time out sul 11-14 e poi sul 17-20. Da qui in poi, le tigri santenesi reagiscono, con un ace di Destefanis, incredibili difese di Formaggio e Riva, e attacchi di Malinov, portando il punteggio sul 22-21. Con un attacco dal centro di Cantamessa e uno dalla seconda linea di Riva, l'MTS Santena conquista il match point sul 24-22. L'allenatore novarese chiama l'ultimo time out disponibile per interrompere la fase positiva della squadra di casa. La mossa si rivela efficace, poiché al rientro in campo Novara riesce a pareggiare. L'MTS riconquista il servizio e il match point con un attacco in fast di Cantamessa, e chiude il match con un muro sull'opposto avversario, vincendo per 27-25.

La prossima settimana, Santena ospiterà la formazione del Trentino Energie, in un'altra sfida cruciale per il proseguimento della stagione.

CAMPIONATO DI PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 5 ^ GIORNATA

MTS TECNICAER SANTENA 3

SIM IMMOBILIARE NOVARA 1

Parziali (25/23, 20/25, 25/19, 26/24)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli 1, Granieri 5, Vione, Malinov 11, Venco , Nardoianni 7, Greco , Riva 14, Lazzarin, Cantamessa 11, Destefanis (K) 17. Libero: Formaggio. Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito.

Sim Immobiliare Novara: Diagne 1, Baldizzone 2, Belloni , Ivaldi 5, Giacomel 8, Boglio, Prinetti 27, Bocchino 8, Murri 3, Labianca 3, Chirò 3. Liberi: Negrini, Mancaluso. Allenatori: Adami, Bogogna, Kirillova.

Arbitri: Tropea e Rocchi, da Milano.

Note: durata dell'incontro 2h 1m.