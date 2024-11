Biella Rugby: il recap del fine settimana

LE PARTITE DEL WEEKEND

CADETTA 9.11.24

Rugby Varese v Biella Rugby 21-24 (16-21)

Marcatori. Mete: Fusaro, Moretti, Givonetti. Trasformazioni: Poli (3). Punizioni: Poli.

Biella Rugby: Negro; Tosetti, Braga, Moretti (56’ Ramella Pollone), Poli; Longo, Fusaro (52’ Defilippi); Givonetti, Trocca, Morandini (56’ Panatero); Passuello, Bottero (63’ Buturca); Vaglio (57’ Agnolio), Bortolot, Zavallone. Non entrato: Nardi.

Nicola Mazzucato, coach: «Partita dura per i ragazzi della Cadetta, la squadra avversaria si è dimostrata da subito ben organizzata in difesa e molto fisica sugli impatti, non una delle migliori partite dei nostri anche per grandi meriti degli avversari comunque portano a casa una vittoria con la trasformazione di un calcio di punizione verso i minuti finali».

UNDER 18 10.11.24

Biella Rugby v Amatori Verbania 41-20 (31-8)

Marcatori. Mete: Parnenzini, Rava (3), Silvestrini, Chiorboli, Bocchino. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Pagliano; Parnenzini, Meneghetti, Pavesi (49’ D’Herin), Rava; Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Rossi (49’ Formigoni), Mosca; Perju, Chtaibi (41’ Corcoy); Novani, Bredariol, Silvestrini (46’ Pacchiarotti).

Pietro Giordano, coach: «Prestazione sottotono per i giovani Under 18, che seppur imponendosi sugli avversari non convincono; alcuni spunti individuali tengono in piedi la partita e consentono cinque punti in classifica».

UNDER 14 9.11.24 a Sarre (Ao)

Stade Valdotain v Biella Rugby 12-72

Marcatori. Mete: Balducci (5), Poli (2), Girardi (2), Buda, Bocca, Bolzoni. Trasformazioni: Balducci (5), Buda.

Biella Rugby: Bolzoni; Frigerio, Balducci, Paggio, Armenia; Poli, Siletti; Bocca; Pavanetto, L. Squara; Mercandino, P. Squara, Girardi. A disposizione: Botto Poala, Brunetti, Buda, Gobbi, Succio, Allera.

Edo Romeo, coach: «Ottima partita! Partenza non facile perché davanti avevano una squadra molto aggressiva fin dai primi minuti, faticando a trovare il nostro gioco forse un po’ troppe individualità da parte dei nostri, ma appena hanno preso le misure sono riusciti a iniziare a macinare un bel gioco di squadra finendo un ottimo primo tempo in vantaggio. Nel secondo tempo si sono rilassati subito e hanno subito due mete consecutive, poi piano piano hanno ripreso a giocare e continuato a fare un ottimo lavoro di squadra che ha portato al risultato finale di 72-12».

UNDER 12 9.11.24 a San Mauro Torinese (To) Festa del Rugby

Squadre partecipanti: Brc, Stade Valdotain, Cus Torino, Valsusa

Biella Rugby: Andreotti, Baiguera, Blanco, Bonadeo, Caneparo, Chiodelli, Corchia, Finotto, Fizzotti, Leonzio, Masi, Queijo Michinhote, Milotta, Paiato, Pavan, Racanelli, Scaramal, Siletti, Tagliabue, Vella, Piacenza.

Francesco Casini, coach: «I ragazzi si sono potuti confrontare con i pari età piemontesi in una giornata di rugby e di festa».



FEMMINILE UNDER18/16/14 9.11.24 A Casalbagliano (Al)

Squadre partecipanti: Volvera, Le Fenici/Brc, Sanremo, Cus Torino, Cus PO, Cuneo Pedona

Fabiana Alaimo, coach: «Le Fenici juniores ospiti del Cus PO a Casalbagliano per la seconda data del campionato piemontese juniores femminile. Le squadre delle nostre giovani Fenici lo scorso sabato hanno giocato ieri a Casalbagliano ospitate dal Cus PO nel centro sportivo "Maria Gabriella Chiappella". L'under 14, guidata dal coach Stefano Formaggio, ha disputato due partite, la prima contro la squadra composta da Cus Torino e Cogoleto hanno vinto 20-15, la seconda contro il Volvera, vincendo nuovamente 45-10».

Coach Stefano ha commentato: «È un bel gruppo! Sono forti individualmente, dobbiamo solo allenarle insieme. Sono sicuro che saranno presenti al Nostro prossimo allenamento collegiale a San Mauro».

«Per le U14 la "girl of the matches" è stata Anna Palladino (Ivrea). Tutte le squadre delle Fenici, dalla U14 alla seniores, sono infatti formate dalle giocatrici di 6 club: Biella, Ivrea, San Mauro, Collegno, Stade Valdotain e Pro Vercelli. Si allenano solitamente nelle proprie società per poi trovarsi più volte al mese in club ospitante per allenarsi tutte insieme collegialmente. Le nostre U16 hanno garantito ancora una volta un'ottima partecipazione, riuscendo a scendere in campo con due squadre: le arancioni, con i colori del Collegno, e le rosse, con i colori dell'Ivrea. Buon risultato per la squadra rossa che ha vinto tutte le partite di misura contro Sanremo e Volvera, e perso di poco contro le padrone di casa del Cus PO. Le arancioni hanno portato invece a casa la vittoria con il Sanremo, ma due sconfitte con Volvera e Cus PO. Sicuramente optando per una sola squadra si sarebbe potuto portare a casa la vittoria in ogni partita, ma questo a discapito del tempo di gioco delle giocatrici, e la filosofia tecnica delle Fenici è molto chiara: a questa età dare l'opportunità di gioco a ogni ragazza ha la precedenza! "Girls of the matches" sono state Annalisa Della Negra (Biella) e Miriam Aimetti (Collegno) le Under 18 hanno disputato invece due ottime prestazioni contro Volvera, vincendo 45 a 5, e contro Cuneo-Pedona con Cogoleto 35 a 25, dopo un primo tempo in cui la squadra mista di piemontesi e liguri si è dimostrata sopra le aspettative. A dare un grande contributo della squadra è stata Arina Dix (Cus Torino), studentessa australiana in scambio interculturale, proveniente dal football australiano, prestata dal Cus Torino. La sua performance è stata una vera sorpresa, tanto che si è aggiudicata il titolo di "girl of the matches". Continua per le nostre under 18 quest'anno di transizione in attesa che allo scattare del 17 anno possano esordire con le seniores, che le attendono impazientemente viste le doti tecniche e attitudinali da loro raggiunte. La giornata si chiude al meglio con la visita di Emma Francescon, ora presso l’Accademia del Cus Milano, che ha fatto una sorpresa alle ex compagne di squadra con la Sua visita che l’hanno accolta con il solito entusiasmo».