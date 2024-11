BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Ancora grandi soddisfazioni dall'Under 15 Eccellenza, che vince altre due gare (con Cus Torino e Ana Saluzzo) e si conferma capolista imbattuta (5 vittorie su 5 gare). Grande sfida al Pala Wojtyla di Cambiano per i due gruppi Under 13 Gold, impegnati nel derby dei Leopardi tra BEA Nero e Bera Arancio; la gara, equilibratissima, termina con il gruppo Nero in vantaggio di una sola lunghezza.

Vince anche la seconda di campionato l'Under 14 Femminile, che ospita Aba Saluzzo al Pala Gialdo. Successo dei Top Junior alla gara d'esordio con Auxilium Valdocco, dell'Under 17 Regionale impegnata con Scuola Basket Asti, dell'Under 14 Uisp targata T-Sec con Pinerolo e dell'Under 13 Uisp con Pallacanestro Nichelino.

L'Under 19 Gold vince all'over-time la gara con Basket San Mauro e l'Under 14 Regionale Arancio supera San Mauro Basket, mentre l'Under 14 Regionale Nero si arrende ai padroni di casa di Reba Torino. L'Under 17 Uisp cede nel derby con Unione Basket Collinare. L'Under 17 Eccellenza con i torinesi di 5 Pari resta sempre in partita, ma termina sotto di 5 lunghezze. L'Under 13 Regionale cede ad Alfieri e Jolly Vinovo