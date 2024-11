“Città in danza” si fa in tre

Sarà Torino, ad inaugurare la prima delle tre tappe finali della rassegna nazionale Uisp “Città in danza” . Domenica 17 novembre la Lavanderia a Vapore di Collegno sarà il palcoscenico della prima finale interregionale, di una manifestazione consolidata e di successo. La tappa torinese vedrà l’esibizione di 320 danzatori in rappresentanza di 25 associazioni sportive dilettantistiche. Il concorso nazionale è suddiviso in due fasi, la prima parte viene curata dai comitati territoriali e/o regionali Uisp, mentre la seconda è promossa dal settore nazionale di attività.

Città in danza comprende danzatori di tutte le età, che si esibiranno in diverse specialità, danza moderna, classica, hip hop, danze etniche e popolari. Saranno stilate classifiche, in base alle quali si accede alle fasi finali. La grande novità del 2024 è lo spostamento delle finali nella stagione autunnale e il nuovo format.

Il nuovo format è stato pensato, per agevolare una maggiore partecipazione e soprattutto ridurre le spese di trasferta e offrire la possibilità a tante piccole realtà di far parte di questa grande ed imperdibile festa, la rassegna è stata divisa tra nord, centro e sud. Torino ha il compito di inaugurare le bellissime coreografie delle tre fasi interregionali, seguirà Matera il 24 novembre e toccherà poi il 1° dicembre a Frascati Roma. Saranno tre le categorie in gara: assolo, passo a due e gruppo. Nella fase interregionale, accedono i primi 5 classificati di ogni categoria e ci sarà il meglio delle coreografie in ogni tappa, che coinvolgeranno tantissime persone e sul palco si potrebbe arrivare a 15 danzatori in contemporanea. Città in danza si rivela una grande occasione per esaltare lo #Sportpertutti e una speciale vetrina di valorizzazione del lavoro e della passione di tante grandi e piccole associazioni.