Collegno Basket, trasferta insidiosa contro College

I Lions arrivano da un periodo difficile, la scorsa settimana hanno subito il ko casalingo contro Don Bosco Crocetta e sono salite a quattro le sconfitte consecutive rimediate contro Oleggio, Gazzada, Serravalle e appunto Crocetta. La squadra di coach Comazzi, nonostante le sconfitte, ha sempre lottato fino alla fine di ogni gara e solo negli ultimi possessi si è arresa all’avversario di turno. Per ora anche la fortuna non è dalla parte di Collegno, che ha visto rinascere proprio contro di loro il fanalino di coda Serravalle che con il cambio di allenatore e l’inserimento azzeccassimo di Lazzari, ha vinto la prima gara della stagione contro i biancorossi per poi andare ad espugnare con autorità il campo di Pavia. I Lions devono fare tesoro delle gare fin qui disputate e non trovarsi nella condizione di dovere rincorrere gli avversari negli ultimi possessi, affidandosi alla qualità e alla coesione che questo gruppo ha dimostrato più volte di avere.