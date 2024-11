Trasferta insidiosa ad Empoli per la Tecnoengineering Moncalieri

La squadra gialloblù arriva dalla sconfitta casalinga subita mercoledì sera contro Costa Masnaga, gara particolarmente complessa per le ragazze di coach Terzolo che non hanno mai dato la sensazione di poter impensierire le pantere di coach Andreoli, compagine dalla grande qualità e dal peso specifico molto alto. Le Lunette faranno sicuramente tesoro di questa gara in cui hanno dimostrato grande coraggio e determinazione di fronte alla superiorità delle avversarie e avranno bisogno della loro miglior partita stagionale per uscire da questa trasferta con un risultato positivo.

Empoli è reduce da quattro vittorie consecutive, delle quali tre lontane da casa (Costa Masnaga, Giussano e Salerno) e una davanti al proprio pubblico contro Cestistica Spezzina. L’unica sconfitta di questo campionato le toscane l’hanno subita contro San Giovanni Valdarno, diretta concorrente per un posto nei piani più alti della classifica. Tutte le gare vinte dalle empolesi sono state frutto del gioco di squadra, filosofia che coach Cioni predica da inizio stagione e che sta dando i suoi frutti. USE può contare sul talento di Colognesi (16.3 ppp), Vente (13.5 ppp), Castellani (11 ppp) e Ianezic (8 ppp) e sull’inserimento della slovacca Tarkovicova in uscita da Vicenza ed entrata ufficialmente oggi a far parte del roster biancorosso, per sostituire la spagnola Prats che ha rescisso il contratto con le toscane per sottoporsi ad un intervento al ginocchio.

Appuntamento quindi per domani alle ore 18 al Pala Sammontana di Empoli, con diretta streaming sul canale YouTube USE Basket Tv (@weareuse). Gli arbitri dell’incontro saranno i Sig.ri Antimiani Simone (Primo Arbitro) e Renga Mauro (Secondo Arbitro).