Squali, vittoria a casa di Don Bosco Crocetta

Per Crocetta ci sono Pasqualini, Cellino, Ugues, Barla e Rosso; per gli Squali in campo Lonati, Ceccato, Toffanin, Garavaglia e Suigo. Crocetta dà il benvenuto con un 6-2, Lonati, Suigo al ferro e Garavaglia rispondono con un contro parziale che vale il 6-13 e pausa per casa. Garavaglia ai liberi (10-17), lo stesso fa De Ros (12-20). Crocetta rimane a contatto ed è 20-24. Pilotti rifissa le distanze e Lonati allunga ben servito da Borsani (26-34). Crocetta spara da tre, poi arriva a un possesso e Catalani richiama gli Squali (33-36). L’ultimo tiro è di Garavaglia che porta i compagni negli spogliatoi sul 33-38.