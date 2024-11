Lumezzane completa la rimonta, Paffoni KO

Pronti via e in campo c’è solo la Fulgor: 13-0 di parziale con tutti i presenti in campo coinvolti e partita messa in discesa. Lumezzane prova a scuotersi, si sblocca nel punteggio, ma la Paffoni comanda sul 25 a 10 a fine primo periodo. Nella seconda frazione i padroni di casa mostrano più carattere e rientrano, al canestro di Di Meco del -7 coach Eliantonio ferma la contesa, e dopo il timeout arriva un nuovo break di Balanzoni e compagni, avanti di 17 all’intervallo lungo.

Nel secondo tempo la Paffoni inizia bene con la tripla di Ferraro, poi però abbassa leggermente il livello dell’attenzione, mentre Lumezzane trova Amici, fino a quel momento un po’ in ombra. Ad inizio quarto periodo, in realtà, l’inerzia sembra ancora pro Fulgor, considerati anche i 15 punti di margine. Lumezzane, però, ha la bravura di crederci fino alla fine. Le due triple consecutive di Brescianini e quella di Baldini tolgono certezze alla Paffoni, che in attacco fatica subendo la pressione e in difesa va in affanno. Il fallo e canestro di Cecchi vale l’incredibile parità: tutto da rifare.

Paolin segna in arresto e tiro con personalità, ma Amici dall’altro lato pesca Varaschin vicino a canestro prima e, sul capovolgimento di fronte, segna il canestro del primo vantaggio rossoblu a 3’ dalla fine. Nel convulso finale, dopo aver toccato il +4, anche Lumezzane pasticcia: palla persa e canestro facile per Maruca; svista difensiva e due punti al ferro per Corgnati. Parità sul 71 a 71, palla a Lumezzane e tripla del solito Baldini.

Corgnati subisce il fallo sistematico per evitare la tripla, segna il primo, sbaglia il secondo e sulla carambola a rimbalzo la palla esce. Rimessa Paffoni, Maruca guadagna un vantaggio sul suo difensore, alza la parabola in secondo tempo, ma la palla finisce sul ferro.

Ovviamente, come dichiarato da coach Eliantonio, sarà necessario rivedere la partita, analizzare e far tesoro di questa sconfitta. Ora si resetta e ci si ricarica: sabato prossimo in casa arriva Vicenza.

LuxArm Lumezzane 74

Paffoni Fulgor Basket Omegna 72

Parziali (10-25, 14-16, 18-16, 32-15)

LuxArm Lumezzane: Alessandro Amici 18 (6/10, 1/7), Giacomo Baldini 18 (1/7, 5/5), Lorenzo Varaschin 14 (5/5, 0/0), Lamine Tandia 7 (3/6, 0/0), Andrea Cecchi 7 (3/3, 0/0), Giovanni Brescianini 6 (0/0, 2/5), Manuel Di meco 4 (2/6, 0/1), Tommaso Minoli 0 (0/0, 0/7), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 16 (3/6, 3/6), Massimiliano Ferraro 12 (2/4, 2/3), Francesco Paolin 12 (4/6, 1/2), Matteo Maruca 11 (1/2, 3/9), Matteo Corgnati 9 (3/7, 0/2), Arsenije Stepanovic 6 (3/6, 0/4), Jacopo Balanzoni 6 (2/4, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/1, 0/3), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0)