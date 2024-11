I Lions lottano fino all’ultimo ma vince College

Finisce 106-103 per College, con percentuali altissime al tiro e difese un po’ troppo allegre. Ritmo sostenuto per tutta la gara, si corre tanto e ne viene fuori un match molto piacevole, con le due squadre che giocano punto a punto fino agli ultimi possessi.

Il primo periodo vede i biancorossi partire molto bene e prendere in mano le redini della gara con capitan Tarditi sugli scudi. A metà frazione sul 15-22 dopo la tripla di Fracasso, due minuti di buio per i Lions permettono ai padroni di casa di rientrare e chiudere il quarto sul 31-28.

Nel secondo periodo prima Obase dalla lunetta e poi Milone con sei punti consecutivi regalano il nuovo vantaggio a Collegno (32-37), che nel momento migliore spegne nuovamente la luce e in poco più di 2 minuti prende un parziale di 12-0. Castellino prova a rimettere in carreggiata i Lions e la frazione si chiude su 58-50.

Dopo l’intervallo De Bartolomeo e capitan Tarditi prendono per mano la squadra e ricuciono il gap fino al +1 (72-73) firmato dal play biancorosso che scaglia una tripla illegale da 9 metri a 1:47 dalla fine del quarto. Nell’ultimo minuto i collegnesi si inceppano un’altra volta e subiscono un nuovo parziale di 9-0 che permette a College di chiudere il periodo sull’81-73.

L’ultima frazione vede Collegno provare nuovamente a colmare il gap e stringere le maglie in difesa. Fracasso e Castellino tengono a galla i Lions fino al -2 (92-90) a 4 minuti dalla sirena. Poi è una gara dei nervi, le compagini proseguono punto a punto. Gli ultimi 2 minuti gli episodi permettono a College di portare a casa il foglio rosa. Broggi è glaciale in più di un’occasione, D’Amelio domina sotto le plance e chiude la sua prestazione con una doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi. I ragazzi di coach Comazzi ci provano fino all’ultimo possesso, Quagliotto realizza dall’arco la tripla del -3, ma non c’è più margine per recuperare e i Lions si arrendono sul risultato finale di 106-103.

Il prossimo appuntamento per Collegno è previsto per mercoledì prossimo, 20 novembre, contro AS Junior Libertas. Palla a due alle ore 21 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online a questo link: https://www.liveticket.it/collegnobasket o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).

College Basketball 106

Collegno Basket 103

Parziali (31-28, 27-22, 23-23, 25-30)

College Basketball: Giustina 7, Broggi 17, Benzoni 15, Asani 3, Piccirilli 4, Gaiola 11, D’Amelio 23, Bazan 19, Osasuyi 7, Rupil. All. Di Cerbo.

Collegno Basket: Castellino 14, De Bartolomeo 13, Tarditi 22, Fracasso 20, Donnini 2, Milone 15, Lo Buono, Obase 5, Grillo, Obakhavbaye 9, Bossola, Quagliotto 3. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.