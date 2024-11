Eurogymnica festeggia altre due campionesse italiane, anzi tre

Eglissa è scesa in pedana da campionessa italiana in carica, in virtù del titolo conquistato esattamente un anno fa a Campobasso. Per lei due carte da giocare, dopo aver vinto la zona tecnica con le clavette e il nastro. La Junior 3 ha subito voluto dare un senso alla trasferta veneta, ribadendo la leadership col doppio attrezzo. Scesa in pedana per terzultima su venti partecipanti, Lika non ha sbagliato nulla, raggiungendo il punteggio di 26,600 e superando Silvia Nobili, padrona di casa che fino a quel momento aveva guidato la classifica. Neanche il tempo di festeggiare e la volpianese è tornata in pedana per cimentarsi col nastro ma questa volta la sua prestazione, seppur lodevole, non è stata sufficiente a regalare il bis dorato ma un dignitoso sesto posto.

Grandissima poi la gioia per la conquista dell'oro nazionale da parte della Coppia 4 clavette, Stefania Straniero e Cecilia Quarello, in una specialità che da sempre regala grandi soddisfazioni ad Eurogymnica. Perfettamente affiatate, determinate, Straniero e Quarello, nate nel vivaio di Eurogymnica, rappresentano perfettamente lo spirito del club biancoblu. Bellissima la loro gara, vinta con 23,150 al termine di una galoppata iniziata mesi fa, inseguendo il titolo regionale poi conquistato, superando in crescendo la pericolosa fase interregionale, fino al successo totale e definitivo.

La Straniero è poi terminata sesta tra le Senior, nella specialità palla.

Altre due medaglie di bronzo hanno completato il bottino del weekend veneto; una conquistata ancora una volta dalla campionessa italiana uscente, tesserata Ginnastica Valentia, Alessia Pala con la palla (26 400) e la seconda dalla giovane speranza Giulia Capriolo, nella categoria Junior 1, ancora alla palla (24,700).

A chiudere l' avventura, le prestazioni senza medaglie di Nicole Ciobanu, settima tra le Junior 1 e di Elena Mari nona tra le Allieve 2, entrambe al cerchio.