Hitball: i risultati della quinta giornata

Anche alla luce di questo risultato, la vittoria degli Sporting Team vale doppio: il netto 123-97 sugli RDJ consente infatti al team dell'omonima ASD di agganciare il treno delle squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno, in attesa dei prossimi tre match, tutti contro squadre con ambizioni di vittoria finale (Red Devils, Evolution e Piccolo Club). Dopo questo filotto di partite sarà più chiaro il ruolo di questa squadra, già in grado di stupire negli anni scorsi, centrando una tranquilla salvezza da neopromossa e diventando la mina vagante nella seconda.

Per gli RDJ il percorso si complica terribilmente, e il prossimo match, proprio con i Pazzeschi, potrebbe già condizionare la restante parte di stagione.

Il match che ha regalato più emozioni è stato indubbiamente Evolution vs Genova Hit ball. I torinesi partono fortissimo e chiudono sul +9, mantenendo il vantaggio anche nel secondo tempo. Ma nell'ultima frazione, Ciancio e compagni riescono a ricucire le distanze. Il finale al cardiopalmo premia i liguri 99-100. Prima Biglino porta i suoi sul +1; ma a 20 secondi dalla fine, Genova raggiunge la tripla cifra grazie a bomber Fagherazzi (42 pti) e chiude la saracinesca con un muro invalicabile, interrompendo la corsa dei neroverdi verso la conquista della regular season.

DATI A1

SERIE A2



In cadetteria, gli Skoppiati si portano a ridosso dei Pellegrini Venaria, sfruttando alla meglio il doppio appuntamento:

Nel primo match, hanno la meglio sugli Hit Bulls solo nell'ultima frazione (97-73 lo score finale) mentre nel secondo schiantano i Citmabun con un perentorio 126-71. Partita in ghiaccio già dopo 15’ (parziale di 45-13). Non basta il moto d'orgoglio degli avversari che, in 4 per tutto il match, mettono a referto ben 44 punti nel secondo tempo.

Sconfitta che pesa particolarmente anche in classifica, dove i Cit scivolano momentaneamente fuori dal podio.

Intanto, in vetta, prosegue il sogno della città della Reggia - prossima Capitale Europea dello Sport - grazie alla quinta vittoria su cinque uscite dei Pellegrini Venaria: il 103-69 sui Torino Warriors certifica la straordinaria crescita dei ragazzi di Coach Zanfretta e la grande coesione di uno dei gruppi più affiatati e solidi del movimento. L'allenatrice non potrà che essere fiera del percorso di questa squadra, già protagonista nelle ultime edizioni del Trofeo delle Regioni pre COVID e gradualmente salita di livello, migliorando il proprio ranking finale anno dopo anno.

Per i Warrios si prospetta invece un anno in salita, ma la distanza dalle zone tranquille della classifica è ancora ridotta e la stagione ancora molto lunga.

L'ultimo match della settimana, lo scontro domenicale tra Guardians Chivasso e Hitbulls offre un interessante testa a testa tra due squadre ancora a secco di vittorie.

A spuntarla sono i chivassesi, grazie a un ottimo secondo tempo (parziale di +10) e a una difesa granitica nel quarto tempo. Partita chiusa sul 79-70 e importante passo avanti per i Guardians, che in classifica agganciano i Warriors e gli Sheet, in attesa di un tour de force di 4 contro le prime della classe.

DATI A2



SERIE B1

Nella terza categoria, gli Hammers tornano a rincorrere gli Hocheti, dopo la battuta d'arresto contro i BioGhetTyson.

Grazie al netto 83-57 sugli Sporting Team Furious, i “martelli” riprendono la seconda piazza e tallonano la vetta a una sola vittoria di distanza.

Primo tempo di marca Sporting ma, dal secondo tempo in poi, gli Hammers ritrovano solidità difensiva e portano a casa gli altri tempi con 23 punti a testa di Centin e Salerno.

Per mantenere le distanze dagli inseguitori, gli Hocheti Pokety devono superare l'ostacolo Hitbusters. La pratica viene archiviata con l'ennesimo punteggio monstre: 121-69 e tante soddisfazioni personali per tutti i giocatori, tra difesa rocciosa e punteggi in doppia cifra praticamente per tutti.

Gli avversari possono comunque consolarsi con l'esito dell'altro match:

BioGhetTyson - Dracarys Chivasso termina 91-60 (full match), mantenendo il team guidato da Coletta ancora alle calcagna di Marino e compagni.

Questa volta i leoni di mister Leonardi controllano il match sin dal primo minuto, concedendo poco spazio di rimonta agli avversari grazie a una difesa per lunghi tratti impenetrabile e alla classe del #3 Barrasso (MVP di giornata)

Nel match domenicale, sempre i BioGhetTyson, vincono in trasferta contro gli Skunk Milano. Match emozionante contro la neopromossa che, dopo un primo tempo sostanzialmente in parità, prende coraggio e si porta sul +8 alla fine del terzo tempo. La mancanza di esperienza gioca però un brutto scherzo ai meneghini, sovrastati dall'impeto degli avversari che, col gioco da 3, riescono a ribaltare le sorti e gestire nei secondi finali.

Il risultato di 65-70 la dice lunga sulla solidità difensiva di entrambe le squadre e su quanto sarà combattuta la lotta per la zona promozione.

DATI B1

SERIE B2

Chiudiamo il report settimanale con la seconda vittoria dei giovanissimi Iron Lion Tyson sui Delirium Consulum (66-53)

Il match, dopo un lungo testa a testa, si risolve solo nel quarto tempo. Gli ultimi 7’30 premiano la squadra Sinombre, più efficace da 3 rispetto agli avversari e più solida in difesa (meno di 20 punti a tempo concessi agli avversari).

Dopo le grandi prestazioni di Edoardo Bruno nelle prime due partite, questa volta, a prendersi la menzione di point leader è Tommaso Faletti, con un rotondo +20.

Classifica ancora molto corta per fare pronostici ma Iron Lion Tyson da tenere indubbiamente sotto controllo vista la giovane età e probabili repentini miglioramenti tra un allenamento e l'altro.

DATI B2