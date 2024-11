Biella Rugby torna a vincere e convincere

Nonostante un inizio inquietante con Paese in meta non trasformata al 3’, per tutto il resto del tempo, Biella è riuscita ad imporsi non concedendo altri spazi ai padroni di casa che, nell’occasione hanno sfoderato un gioco poco consistente e anche al confronto tra i due pack, Biella si è dimostrata nettamente superiore. Al 6’ la prima marcatura, non trasformata, di Biella al termine di un drive avanzante è firmata da Juan Butista Ledesma. Seguono all’11’ la meta di Nastaro alla bandierina su palla aperta da touche vinta sul lato opposto, al 16’ quella di Gilligan e al 24’ Loro segna la meta del bonus. Conclude la serie al 28’ ancora Nastaro che conclude un’azione nata dalla difesa biellese che riprende il possesso al termine di un attacco di Paese decisamente poco assertivo. Price trasforma tutto. Allo scadere arriva la marcatura di Paese per il parziale di 12-33.

I padroni di casa si ripresentano sul campo con atteggiamento decisamente più aggressivo e costringono Grosso e compagni a difendere. Trovano la terza meta, non trasformata, al 49’.

Al 12’ mischia ordinata per Biella ai cinque metri proprio davanti ai pali. Il pack dominante costringe gli opposti ad arretrare fino a segnare per mano di Bautista Ledesma. La settima ed ultima meta arriva al 61’: Biella sfrutta il vantaggio con un kick pass che Morel raccoglie prima di depositarlo agevolmente oltre la linea.

Finale nervosissimo durante il quale Paese riesce a segnare la quarta meta che concede loro un punto di bonus utile ai veneti per rimanere in vetta ad un solo punto di distanza da Parabiago e a tre da Biella.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Lasciamo Paese super soddisfatti della prestazione. Ci aspettava un lugo viaggio e una partita molto dura contro i primi in classifica e l’abbiamo affrontata al meglio sin da subito. Anche se la partita è iniziata subito in salita con una meta segnata di nostri avversari nei primi minuti, i ragazzi si sono ripresi alla grande ed hanno segnato di maul, usando il piede dietro, percorrendo tutto il campo, non potevo davvero chiedere di più: i ragazzi concentrati per ottanta minuti hanno fatto la miglior partita possibile. Player of the match Tom Price e sia io che Carlo (Orlandi) conveniamo, ma è giusto dire che tutta la squadra ha fatto un partitone, avanti molto, molto forti, ma anche i trequarti hanno avuto spunti incredibili. Ci siamo fatti trovare pronti».

Paese, Stadio G. Visentin – domenica 17 novembre 2024

Campionato di Serie A Gruppo 1, V Giornata

Rugby Paese 24

Biella Rugby 45

Parziali (12-33)

Marcatori: p.t. 3’ m. Pippo n.t. (5-0), 6’ m. J.B. Ledesma n.t. (5-5), 11’ m. Nastaro tr. Price (5-12), 16’ m. Gilligan tr. Price (5-19), 24’ m. Loro tr. Price (5-26), 28’ m. Nastaro tr. Price (5-33), 40’ m. Malossi tr. Cinquegrani (12-33). s.t. 49’ m. De Rovere n.t. (17-33), 53’ m. J.B. Ledesma tr. Price (17-40), 61’ m. Morel n.t. (17-45), 69’ m. Bocchi tr. Bianco (24-45)

Rugby Paese: Pavin; De Rovere, Sartori, Serrotti, Pippo; Cinquegrani (65’ Bianco), Balzi; Rossi, Riato (41’ Midena); Artico (50’ Barbato); Scattolin (cap.) (41’ Baldissera), Bocchi; Franceschini (55’ Michelini), Malossi (41’ Padoan), Cenedese (55’ Dissegna). Non entrati: Della Ratta

All. Federico Della Nora

Biella Rugby: Ghelli; Travaglini (54’ Morel), Gilligan, Grosso (cap.), Nastaro; Price, Loro (64’ Ventresca); J.B. Ledesma, M. Righi (76’ Braga), Perez Caffe; L. Loretti (41’ F. Righi), De Biaggio (62’ Mondin); Lipera (62’ Vecchia), Casirgahi (41’ Scatigna), J.M. Ledesma (57’ De Lise).

All. Alberto Benettin

Arb.: Francesco Meschini (Milano)

AA1 Vianello Marco (Treviso), AA2 Trotta Riccardo (Pordenone)

Cartellini: 31’ giallo a Ghelli (Biella Rugby); 50’ giallo a Cinquegrani (Rugby Paese)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 5/7; Cinquegrani (Rugby Paese) 1/3; Bianco (Rugby Paese) 1/1

Note: giornata soleggiata. Spettatori circa 200.

Punti conquistati in classifica: Rugby Paese 1; Biella Rugby 3

Player of the Match: Tom Price (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 5. Capitolina - Parabiago 17-24; Cavalieri Prato Sesto – Rugby Milano 40-24; Rugby Paese - Biella Rugby 24-45; Petrarca - Avezzano 50-40; Verona – Cus Torino 26-30.

Classifica. Rugby Paese punti 21; Parabiago 20; Biella Rugby 18, Verona 17; Cus Torino 16; Petrarca 14; UR Capitolina 12; Cavalieri Union Prato Sesto 8; Rugby Milano 6; Avezzano 4.