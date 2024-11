BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Vincono l'Under 19 Gold con BC Gators, al primo impegno con Coach Musto in panchina, e l'Under 17 Regionale con Basket Nichelino 2000. Secondo successo consecutivo per i Top Junior con Unisport, l'Under 13 Gold (gruppo Nero) supera Regionale supera 5 Pari Torino e l'Under 15 Eccellenza trova la sesta vittoria consecutiva (in sei gare) con Pallacanestro Moncalieri.

L'Under 13 Femminile vince il derby d'esordio con UBC Basket Chieri, ma cede con Pallacanestro Moncalieri. Doppia sconfitta per l'Under 14 Gold, impegnata nelle difficili sfide con Campus Monferrato e Area Pro 2020, mentre l'Under 17 Eccellenza cede a Gran Torino. Terza sconfitta per l'Under 14 Regionale, impegnata in trasferta con Alfieri.