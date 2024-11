Moto Club Alfieri: Campionato regionale enduro e mini 2024

A partecipare alla cerimonia anche il moto club Alfieri di Asti, per cui sono stati premiati i piloti

Paolo Bertorello, primo classificato nella categoria Superveteran; Mauro Vanara, secondo nella

Ultraveteran; Alessio Berger, secondo nella Top Class; Sabrina Lazzarino, terza nella Lady.

Per quanto riguarda il mini enduro, sono stati premiati gli Alfieri Marco Orsi, secondo nella Mini

125; Bartek Scarfiello, primo nella Mini Senior ed Edoardo Marchisio, primo tra i Mini Cadetti.

«Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente del moto club Alfieri di Asti, Roberto 'Bobo'

Galati, al termine della cerimonia – è per noi motivo di grande orgoglio l'ottimo operato dei nostri

piloti e dell'intero staff del sodalizio»