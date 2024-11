Club76: tutti i risultati del weekend

Altro fine settimana in campo per il Club76. Sabato sera le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno portato a casa tre punti dalla trasferta a Bergamo, vincendo 1-3. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 3-0 contro Trentino Energie ARG. In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-1 incontrando Viscontini Milano. In campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio – Ollino hanno ceduto 3-0 in trasferta contro Tecnilux Pavia. Chieri non si è vista nei primi due set, mentre ha ben giocato il terzo parziale, lottando punto a punto e commettendo troppe ingenuità nella gestione della palla nei momenti critici dei set. Top scorer con 13 punti Carol Giannelli, seguita da Appiah con 7. Prossima gara sabato 23 novembre alle 18,30 al PalaFenera di Chieri contro TeamVolley Biella.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi ha ceduto 0-3 affrontando l'Unionvolley Pinerolo. Prossima gara a

Caselle Torinese il 19 novembre alle 21.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola,

che hanno vinto 1-3 contro l'Igor Volley. Punti importanti per classifica e morale, nel corso di una

grande prova di carattere per le “clubbine”.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato la formazione Villanova Volley Bam. Sin dall'inizio le

ragazze sono entrate in campo determinate, mettendo in difficoltà le avversarie, con attenzione in

difesa e una buona varietà di colpi in attacco. Nei momenti decisivi della partita, però, le avversarie

si sono dimostrate più coraggiose ed esperte, riuscendo a chiudere il match con un 3-0.

L'U16 Club76 Playasti ha vinto 3-0 affrontando RS Volley Racconigi, nel corso di una gara sempre

in controllo, che ha consentito di mettere in bisaccia altri tre punti in classifica, che confermano il

primo posto nel girone.

In I Divisione, invece, le ragazze hanno vinto 3-1 affrontando Volley Valle Po. Una partita dai due

volti per le “clubbine”, con i primi due set un po' sofferti. Seconda parte di gara in controllo totale

con buoni sviluppi di gioco.

Buona partita anche per l’U14 Club76 Fenera Chieri Gold, che ha vinto 0-3 incontrando il Volley

Parella.

In U13 Gold il Club76 Playasti ha vinto 3-0 affrontando Libellula Volley.

ALTRI RISULTATI

Sabato 16 novembre

Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti 2012 vs Volleysaluzzo Omniacibus 3-0

Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: San Benedetto vs Club76 Gold MTS Ser 3-0

Domenica 17 novembre

Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 In volley Pizzeria Al confine vs GS Pino Gold 3-0

Under 13 F. C.T. Torino Eccellenza A: Club76 Fenera Chieri Gold vs Vol-ley Academy Volpiano 1-3