Martedì 19 novembre, all’interno del Parco Ruffini di Torino, si è svolta la Festa dello Sport Pratica-To in Città . La manifestazione, organizzata dalla Safatletica in stretta collaborazione con gli Uffici Comunali, rappresenta il momento conclusivo del capillare intervento che la Città di Torino realizza ogni anno nelle scuole primarie e secondarie, finalizzato alla promozione della pratica sportiva e dei sani stili di vita ad essa collegati.

Nell’arco della mattinata, circa 2.000 alunni provenienti da 25 scuole del territorio, hanno potuto sperimentare ben 18 diverse discipline sportive presentate dalle rispettive federazioni di riferimento. Una mattinata divertente e intensa in cui i bambini e le bambine sono stati gli assoluti protagonisti con tutto il loro entusiasmo. Al termine delle prove, tutti gli alunni delle classi partecipanti ed i rispettivi docenti si sono riuniti all’interno del Pala Gianni Asti.

Lì, in un clima di festa, le tribune gremite hanno vibrato per l’energia dei ragazzi che hanno ballato e cantato guidati dallo staff organizzatore creando un momento di puro divertimento dallo spiccato carattere inclusivo. Alle premiazioni, l’Assessore allo Sport Domenico Carretta in rappresentanza della Città di Torino e il delegato provinciale Luigi Casale per il CONI, hanno consegnato un riconoscimento alle tre classi che, attraverso i loro elaborati, hanno meglio rappresentato il progetto “Disegna lo Sport”. Al primo posto si è classificata la classe 5C della Scuola Tommaseo. I premi speciali per gli Istituti più numerosi sono stati vinti dall’I.C. Duca d’Aosta per la scuola primaria e dall’I.C. Pacinotti per la scuola secondaria di primo grado.

Alla cerimonia hanno partecipato i testimonial Daisy Osakue, Simone Bertelli e Federico Bonanni per l’atletica leggera ed i giocatori della Reale Mutua Basket Torino Kevion Taylor, Ife Ajayi, Kesmor Osatwna e Federico Avino che si sono dedicati a tutti i bambini per foto e autografi. Alla buon esito della manifestazione ha contribuito la preziosa presenza degli alunni dell’Istituto Professionale Colombatto in qualità di steward e la dittaLa Mole che ha fornito una gradita merenda a tutti i partecipanti.