Oleggio Magic Basket: sfida infrasettimanale contro Serravalle

Sfida infrasettimanale che anticipa la decima giornata di campionato di serie B Interregionale. L'Oleggio Magic Basket sarà in campo mercoledì 20 novembre a Boffalorello alle 20.30 contro Serravalle (la sfida, prevista nel week end, è stata anticipata poiché quasi tutti gli Squali, che fanno parte dell'Under 19 Olimpia Milano, parteciperanno alla Next Gen da giovedì 21 a domenica 24 novembre). L'avversaria al momento ha conquistato soltanto quattro punti. Nuova occasione per i biancorossi per continuare la loro corsa.