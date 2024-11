Volley Parella Torino: il recap della settimana

Settimana di gare molto positiva per tutte le squadre targate VPT : 4 vittorie su 4 per le squadre giovanili U19 , U17 e le due U15 maschili , tutte con risultati netti di 3-0 e che ci permettono di consolidare le posizioni in classifica!

Qualcosa si muove anche nei campionati di serie provinciali e regionali; primo punto esterno per la 1DIVM sul campo di Foglizzo: avanti per due set a zero, i VPTBOYZ non sono riusciti a capitalizzare l’ottimo lavoro svolto ed hanno ceduto al tie break! Ottimi 3 punti – e prima vittoria netta – per la serie D Maschile che, con una gara condotta fin dalle prime battute, ha la meglio sul Borgofranco. Per entrambe le squadre inizia a vedersi l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in palestra!

Unico neo della settimana di gare, la battuta di arresto della serie C maschile contro Pallavolo Bollente Acqui Terme: nonostante la sconfitta per 3-0, si sono visti ottimi segnali da parte di tutti i ragazzi che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione!

Continuano le partite promozionali U13 ed U12: il grande entusiasmo e la crescente passione per la pallavolo sono la migliore vittoria per questi ragazzi!

SERIE CM VOLLEY PARELLA TORINO – PALLAVOLO LA BOLLENTE ACQUI 0-3 (22/25 19/25 21/25)

SERIE DMB VOLLEY PARELLA TORNO – BORGOFRANCO VOLLEY 3-0 ( 25/22 25/21 25/13)

1DIVM BASSO CANAVESE VOLLEY - VOLLEY PARELLA TORINO 3-2 (20/25 20/25 25/16 25/18 18/16)

UNDER 19MA VOLLEY PARELLA TORINO - SANT’ANNA VOLLEY 3-0 (25/20 25/18 25/8)

UNDER 17MB VOLLEY PARELLA TORINO – PTBLU 3 -0 (25/12 25/12 25/11)

UNDER 15MB ARTI ROSSA - VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA 0-3 (18/25 22/25 12/25)

UNDER15MC VOLLEY PARELLA TORINO BLU-POLISPORT CHIERI 3-0 (25/14 25/14 25/14)