FISI-AOC: Slalom FIS-NJR al Diavolezza e a Schilthorn

Sempre in Svizzera, ma a Schilthorn nell’Oberland Bernese, l’unica atleta italiana in gara in due Slalom FIS a cui hanno partecipato alcune atlete esperte e molte Aspiranti del 2007 e 2008 era Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato. Giovedì 21 novembre l’atleta genovese, al primo anno tra le Aspiranti, si è piazzata ventottesima assoluta e tredicesima della categoria. La classifica assoluta ha registrato una tripletta elvetica, con Faye Buff dello Ski Club Alpina Sankt Moritz prima in

1’,38”,17/100 davanti alle connazionali Shaienne Zehnder dello Ski Club Ahorn-Eriswil e Sarina Doerig dello Steinegg, staccate rispettivamente di 1”,42/100 e 2”,27/100.

