Serie B Femminile: riscatto Pasta, battuta Venaria

Al rientro in campo dagli spogliatoi, dopo un primo tempo di assestamento, si scatena la new entry Moisa che, coadiuvata da capitan Ercole, portano le rivaltesi sul +8, massimo vantaggio fino a quel momento. Nell’ultima decina arriva la reazione delle ospiti che però non riescono mai a riagganciare definitivamente le locali salvo riuscirci sulla sirena finale con la preghiera di Arfò che porta la partita all’overtime. Supplementare in cui le Grifone non lasciano spazio alle speranze venariesi e, con il carattere che le contraddistingue, nonostante i problemi di falli, con un parziale di 14-1 vanno a prendersi due punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Termina con il punteggio di 71-58 per le gialloblù.

IL COMMENTO

«Era molto importante per noi vincere questa partita, l’abbiamo fatto in maniera molto rocambolesca perché abbiamo avuto alti e bassi durante tutta la partita. Il pareggio sulla sirena avrebbe potuto tagliarci le gambe ma ne siamo uscite da grande squadra, giocando il supplementare senza playmaker, compattandoci per raggiungere insieme l'obiettivo della serata».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo impegno sarà Sabato per un altro scontro diretto. Le ragazze di coach Cagnazzi saranno impegnate contro Kangaroos Sport *Sabato 23 Novembre alle 20.30* al PalaEinaudi di Moncalieri.

POL. PASTA 71

BASKET VENARIA 58

Parziali: (13-12; 29-27; 45-39; 57-57)

PASTA: Isoardi 5, Moisa B. 22, Parlani, Iagulli 5, Minarelli 7, Prezzi 9, Uggè 2, Ercole 11, Ciuffardi 10. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

VENARIA: Barbagallo 14, Rizzati 14, Grasso 8, Viana 6, Arfò 5, Springolo 5, Antonaccio 2, Marianini 2, Schiavi 1, Cotti 1, Cugliari, Di Carlo. All. Almoguera.