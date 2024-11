La Tecnoengineering Moncalieri ospita Repower Sanga Milano

Dall’altra parte Repower Sanga è una formazione costruita per arrivare fino in fondo e giocarsi tutte le carte per il salto di categoria. Coach Pinotti può contare su un roster completo e super attrezzato in cui Tibè (12.5 ppp), Toffali (12,3 ppp), Moroni (9,5 ppp) e Zelnyte (9,4 ppp) guidano il gruppo, senza dimenticare Allievi, Cicic e Nori. Per Karmen Cicic partita dal forte valore emotivo, la croata ha militato proprio nelle fila di Moncalieri nella scorsa stagione, contribuendo in maniera significativa alla salvezza delle Lunette. La squadra lombarda arriva però dalla seconda sconfitta stagionale in casa di Cagliari, gara in cui le Orange hanno toccato anche il +9. Nell’ultimo periodo le sarde hanno alzato l’intensità e recuperato il gap, passando in vantaggio nel finale. Gli ultimi possessi non hanno permesso però alle milanesi di ribaltare il risultato.

Palla a due quindi prevista perdomani, domenica 24 novembre alle ore 18 al PalaEinaudi di Moncalieri per la sfida tra le Lunette di coach Terzolo e le Orange di coach Pinotti. Ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. Gli arbitri designati per l’incontro sono i Sig.ri Turello Federico (Primo Arbitro) e Pulina Stefano (Secondo Arbitro).