Cuneo cede in casa con Prata di Pordenone

Dopo un primo set dominato (25-14), i padroni di casa conducono anche il secondo fino al 21-19, poi il recupero dei passerotti e il sorpasso sul 23-24. Il parziale prosegue ai vantaggi, superando il record precedente tra le squadre che vedeva un set chiuso dai cuneesi 30-28, questa volta sono i friulani ad aggiudicarselo 33-31. Nella terza frazione Cuneo sempre dietro, anche qui si risolve al 34° minuti con un 27-29. Più combattuto l’ultimo set, con i padroni di casa che mantengono un lieve vantaggio fino al 16-13, poi Prata sale e chiude 25-23. I numeri non mostrano grande divario tra le squadre, un peccato non esser riusciti a chiudere per primi nei momenti importanti. Mvp di serata lo schiacciatore friulano Jernej Terpin, mentre Top scorer con 28 punti, l’ex di giornata, l’opposto Kristian Gamba. Prossima giornata sarà trasferta a Ravenna per i biancoblù, mentre in casa si tornerà l’8 dicembre contro Macerata.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Mvp di serata Jernej Terpin, premiato da Claudio Rovere di GSC Cuneo, sponsor del match day, mentre è stato consegnato a Kristian Gamba il premio Top Scorer by Santero con 28 punti all’attivo.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Abbiamo giocato contro una signora squadra. Nel primo set siamo riusciti a mettere in difficoltà con continuità, mentre nel secondo forse abbiamo avuto delle opportunità che non abbiamo sfruttato e un paio di situazioni che non sono girate bene. Loro sono una squadra che ha battuto forte, facendo solo 14 errori, quindi bravi. Noi dovremo lavorare per arrivare al loro livello».

Prossimo appuntamento, domenica 1° dicembre alle ore 18.00 in trasferta a Ravenna. Diretta gratuita su VBTV e proiezione su maxischermo dal “Circolo la Fenice” a Vignolo. I biancoblù torneranno a giocare in casa domenica 8 dicembre alle ore 18.00 contro Macerata.



MA Acqua S.Bernardo Cuneo 1

Tinet Prata di Pordenone 3

Parziali (25-14/31-33/27-29/23-25)



MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 4, Pinali 11, Volpato 16, Codarin 11, Sette 11, Allik 20; Cavaccini (L1); Brignach 1, Mastrangelo, Malavasi. N.e. Oberto, Agapitòs, Compagnoni, Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 48%; Muri 12; Ace 4.



Tinet Prata di Pordenone: Gamba 28, Alberini 3, Katalan (K) 7, Scopelliti 2, Terpin 16, Enrastowicz 14; Benedicenti (L1); Meneghel, Agrusti 1, Truocchio. N.e. Sist, Meneghel, Guerriero, Bomben, Aiello(L2).

All.: Mario Di Pietro.

II All.: Luca Vallortigara.

Ricezione positiva: 54%; Attacco: 47%; Muri 11; Ace 4.



Durata set: 22’, 40’, 34’, 31’.

Durata totale: 127’.



Arbitri: Roberto Boris, Michele Marconi.