Collegno Basket sbanca il Pala Esse Solar di Gallarate

Un’altra prestazione da incorniciare per Collegno Basket , che conquista la seconda vittoria consecutiva contro Esse Solar Gallaratese in una gara intensa e ricca di emozioni. I Lions, guidati dal carisma dei suoi senior e dal talento dei giovani, hanno dimostrato di meritare la vittoria su un campo difficilissimo, imponendosi con il punteggio finale di 62-74 .

Grande equilibrio per tutta la gara, Collegno ha saputo mantenere la calma nei momenti più difficili, ribaltando il -9 di metà secondo periodo e costruendo minuto dopo minuto il parziale dell’ultimo quarto che gli ha permesso di sbancare il Pala Esse Solar. Questo risultato sottolinea la maturità della squadra, capace di adattarsi e reagire in un match ad alta tensione.

È stata determinante per i biancorossi la precisione nel tiro dalla lunga distanza, con 11 triple realizzate contro le 6 di Gallarate. I protagonisti si sono alternati nei momenti chiave della gara: Fracasso ha dato energia nel primo quarto, seguito da De Bartolomeo, che nel secondo periodo ha creato scompiglio nella difesa di casa. Nel terzo quarto, capitan Tarditi e Milone hanno guidato la squadra, mentre nell’ultima frazione la coppia Castellino-Quagliotto ha messo il sigillo sulla vittoria.

Coach Comazzi può contare su una squadra versatile, capace di alternare difese solide e transizioni rapide, con un roster che unisce esperienza e freschezza. Questa vittoria non è solo un buon risultato, ma la dimostrazione di avere acquisito quella maturità che mancava nei momenti cruciali. La capacità nelle ultime due gare di mantenere alta l’intensità e la concentrazione fino agli ultimi minuti è il presupposto per provare a togliersi qualche soddisfazione.

LE DICHIARAZIONI

Coach Comazzi: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché, dopo una vittoria ad alto punteggio mercoledì in casa, sapevamo che questa sarebbe stata una partita completamente diversa. Era prevedibile non riuscire a mantenere le stesse percentuali al tiro, e per questo era fondamentale impostare una difesa di alto livello. Non potevamo permetterci di concedere 80-90 punti oggi. Siamo stati bravissimi soprattutto nel secondo tempo, in particolare nell'ultimo periodo, a limitare il loro talento offensivo. Affrontavamo una squadra molto forte, con giocatori capaci di fare canestro da ogni posizione, ma siamo riusciti a spegnere le loro principali minacce. Abbiamo fatto un lavoro eccellente su Molteni, che è il secondo miglior marcatore del campionato e stasera ha chiuso con soli due punti. Nel secondo tempo, siamo stati efficaci anche nel costruire i tiri giusti. Abbiamo mantenuto una buona percentuale da tre punti, anche se non siamo riusciti a replicare l’ottima performance da due punti e ai liberi dell’ultima gara. Nonostante questo, abbiamo limitato gli errori, commettendo poche palle perse, dominato a rimbalzo e mostrato grande solidità su entrambi i lati del campo. Questa è una vittoria meritata, che ci dà fiducia nel percorso che stiamo seguendo. Dobbiamo continuare a lavorare così, con convinzione e determinazione».

TABELLINI

Esse Solar Gallaratese 62

Collegno Basket 74

Parziali (14-12, 17-20, 20-21, 11-21)

Esse Solar Gallaratese: Barbieri 3, Bloise 11, Fedeli 2, Antonelli 15, Mercante 9, Golino, Molteni 2, Redaelli 4, Chinellato 8, Barzon ne, Fioravanti 8. All. Mazzetti.

Collegno Basket: Obase 1, Bossola ne, Milone 10, Castellino 16, Tarditi 13, Donnini, Quagliotto 7, Fracasso 11, Obakhavbaye 3, Grillo 2, Lo Buono, De Bartolomeo 11. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.