Allianz Derthona: Virtus Bologna ko allo scadere

L’ Allianz Derthona chiude con la magia finale di Edoardo Aprile da metà campo la prima tappa dell’ IBSA Next Gen Cup 2024/25 . Nella quarta e ultima partita del concentramento di Varese del torneo di Legabasket riservato alle squadre Under 19 Eccellenza dei sedici club di Serie A, i bianconeri battono allo sprint la fin lì imbattuta Virtus Emilbanca Bologna per 57-56 nella sfida mattutina al palazzetto del Campus, chiudendo con 3 vittorie e una sconfitta la prima delle due tappe di qualificazione.

Partenza equilibrata per le due squadre che si trovano in parità a quota 7 punti a due minuti dal termine del primo quarto. Due palle perse consecutive consentono alla Virtus di piazzare un mini-break di 9-2, chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 17-9.

Nel secondo la Virtus prova l’allungo sulla doppia cifra di vantaggio, ma i Leoni non mollano e rimangono in partita grazie a un 3/3 ai liberi di Bazan che riduce il distacco sul 23-20. Le due squadre vanno all’intervallo con la Virtus avanti 30-25. Ottima prima parte di Andrija Josovic, autore di 15 punti con 6/7 al tiro da due.

Il terzo quarto inizia con l’Allianz che, per la prima volta, passa in vantaggio con un parziale di 6-0 (30-31), costringendo la Virtus a chiamare time-out. Nonostante l’attacco tortonese continui a creare ottimi tiri, la Virtus rientra in partita, i bolognesi tornano avanti grazie a una tripla di Lenci a 1 minuto dal termine (42-41). Ma è ancora Josovic a rispondere per l’Allianz con un'altra bomba sulla sirena, portando tutto in parità a quota 44 all’ultima minipausa.

I dieci minuti finali vedono un super inizio della Virtus, che realizza un parziale di 6-0, Bazan risponde subito con una tripla per il -3 (50-47). La Virtus prova a mantenere il vantaggio nel finale con 4 punti cruciali di Lenci, dopo i vari sorpassi e controsorpassi. Finale di partita mozzafiato: Cissè segna il canestro del -1 Tortona, costretta quindi a spendere fallo. La Virtus guadagna così 1 punto-bonus, da regolamento della competizione, ma il buzzer-beater di Aprile a 1” dal termine da lontanissimo porta Tortona in vantaggio. Bologna sbaglia l’ultimo tiro disperato e per l’Allianz è gioia pura e primo posto nel girone A a quota 6 punti insieme alla stessa Bologna, all’Estra Pistoia e alla Vanoli Cremona.

Il prossimo appuntamento dell’IBSA Next Gen Cup è per la seconda tappa di Rimini dal 2 al 4 gennaio 2025.

Virtus EmilBanca Bologna 56

Allianz Derthona Tortona 57

Parziali (17-9, 30-25, 44-44)

Bologna: Bianchi 2, Boggian 4, Soli 3, Venturi 3, Accorsi 11, D’Aquino 2, Guidotti ne, Lenci 14, Lomartire, Vandini 13, Donati 2, Trigari 2. All. Largo.

Derthona: Cissè 5 (12 reb), Brizzi, Lisini, Aprile 7 (9 reb, 2 stopp), Farias 10 (5 reb, 5 ast), Borasi ne, Korlatovic 2, Diodati, Bazan 7, Fonio Fracchia ne, Albertinazzi 2, Josovic 24 (10 reb, 29 val). All. Ansaloni, ass. Fanaletti, Lombardi.

Arbitri: Cassinardi, Castellano, Forconi.