Bergamo espugna il Pala Bus Company in tre set

Che non sarebbe stata una partita semplice Akrari e compagne lo sapevano bene e così è stata, le ospiti si sono imposte in tre set, concedendo poco alle padrone di casa e lavorando molto bene al servizio (6 ace contro i 2 di Pinerolo) e in attacco (48%, 39% per le pinelle). Solo a muro Pinerolo supera le avversarie 8-2. Cese Montalvo è la top scorer con 16 punti ed Mvp del match. Grande prestazione anche della compagna di reparto Mlejnkova (14) e di Manfredini (12 di cui 3 ace). Tra le fila di casa la migliore è Smarzek che chiude con 12 punti, seguita da Akrari (11).

LA PARTITA

1 SET | Bergamo subito in doppio vantaggio con Evans e Mlejnkova. Cese Montalvo incrementa le lunghezze alternando colpi di potenza a pallonetti ben piazzati (7-11). Piani dai nove metri è una potenza, porta le compagne a +9 (7-16) creando grosse difficoltà alla ricezione di casa. Il primo tempo di Strubbe vale il 12-21. Nel finale la Wash4Green sembra ritornare in partita ma il distacco è troppo ampio e Bergamo chiude 17-25.

2 SET | Avvio equilibrato nel secondo parziale. Marchiaro schiera Bracchi al posto di Sorokaite. Sylves si piazza bene su Manfredini (5-5) poi è Bergamo a piazzare un mini break che vale il +2 (10-12). Pinerolo riporta palla nella propria metà campo con Akrari, pareggia i conti e supera sempre con la centrale in attacco (13-12). L’errore di Piani regala il 14-12 e coach Parisi ferma il gioco. Manfredini al servizio riporta Bergamo con la testa avanti (17-18). È un testa a testa serrato. Ci pensa Piani al servizio a portare Bergamo sul 2-0 (23-25).

3 SET | Le ospiti partono forte (1-4) ma la Wash4Green si rimette sulla giusta carreggiata con Smarzek in attacco (6-6). L’equilibrio dura poco, Bergamo in prima linea fa la voce grossa (8-13) e Pinerolo è costretta ad inseguire. Le pinelle provano a rientrare con un buon turno in battuta di Cambi (13-14) ma le ospiti, ripresa palla con Piani si riportano a +4. Nulla da fare per Akrari e compagne, Bergamo vince anche il terzo set 20-25.

SALA STAMPA

Ailama Cese Montalvo (Bergamo): «È stata una partita dura, sapevamo delle difficoltà di questo match ma eravamo mentalmente preparate e abbiamo giocato bene soprattutto al servizio e a muro riuscendo a portare a casa il risultato».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «È mancata un po’ di intensità in difesa, anche al servizio non siamo riuscite a metterle in difficoltà. Loro sono una squadra che gioca un po a strattoni, aggredisce poi magari cala un po’ e noi non siamo state dietro a questo ritmo».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 0

BERGAMO 3

Parziali (17/25, 23/25, 20/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 1, Cambi 1, Sylves 8, Smarzek 12, Akrari 11, Perinelli 5, Di Mario (L), Bracchi 9, Avenia, Moreno. Non entrate: Cosi, D’Odorico, Olinga Andela, Bussoli (L). All. Marchiaro.

BERGAMO: Piani 11, Strubbe 6, Evans 5, Manfredini 12, Mlejnkova 14, Cese Montalvo 16, Armini (L). Non entrate: Adriano, Carraro, Bolzonetti, Mistretta, Farina, Alcantara, Spampatti (L). All. Parisi.

ARBITRI: Serafin Denis, Cavalieri Alessandro.

NOTE | Spettatori: 1283. Durata set: 26’, 28’, 29’. Tot 83’. MVP: Cese Montalvo Ailama.