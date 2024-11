FISI-AOC: Slalom a Levi, Storklinten e Zinal

COPPA EUROPA: A LEVI ITALIANI FUORI DAL PODIO IN SLALOM. TOMMASO SACCARDI 12°, CORRADO BARBERA 16°, EDOARDO SARACCO 26° IN RIMONTA

Domenica 24 novembre il secondo Slalom della Coppa Europa maschile a Levi ha confermato il buon stato di forma degli azzurri, ma senza acuti.

La gara sulla pista Black della località finnica è stata vinta dal norvegese Oscar Andreas Sandvik, atleta dello Ski Club Ready, che è risalito dal venticinquesimo posto della prima manche alla vittoria, con il tempo finale di 1’,48”,62/100. Con lui sul podio lo svizzero Matthias Itan dello Ski Club Sankt Jost Oberaegeri staccato di 18/100 e, a 21/100, l’altro norvegese Mikkel Remsoey del Baerums Skiklub. Diversi azzurri, ben piazzati a metà gara, hanno ceduto nella seconda. In controtendenza, cioè in rimonta, il carabiniere limonese Edoardo Saracco e il poliziotto padovano Stefano Pizzato. Il migliore italiano è stato ancora una volta il carabiniere il parmense Tommaso Saccardi, vincitore 24 ore prima, dodicesimo a 90/100 nella seconda gara. Ancora un buon piazzamento per il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, sedicesimo ad 1”,17/100, ma a metà gara era terzo. Il finanziere badiota Matteo Canins, diciannovesimo al termine della gara, aveva chiuso la prima run al settimo posto. Edoardo Saracco è invece passato dal trentatreesimo al ventiseiesimo posto, ad 1”,72/100 dal vincitore, mentre Stefano Pizzato ha rimontato dal trentaseiesimo al ventinovesimo posto.

A STORKLINTEN MARGHERITA CECERE TERZA NEL SECONDO SLALOM FIS CON MARIA SOLE ANTONINI QUINTA. A ZINAL NELLO SLALOM FIS CITTADINI TOMMASO ANTONINI SEDICESIMO

Il secondo Slalom FIS femminile di Storklinten ha confermato l’ottimo momento di forma delle atlete piemontesi inserite nella squadra nazionale C. Ha vinto una padrona di casa, l’Aspirante svedese Astrid Hedin del Sundsvalls Slalomklubb, con il tempo totale di 1’,24”,82/100 e con 35/100 di vantaggio sulla connazionale diciannovenne Moa Landstroem del Vaesteras Slalomklubb. Terza a 54/100 la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, ex atleta della squadra femminile del Comitato FISI Alpi Occidentali, che nella prima gara in Svezia di era classificata quinta. Bene anche la carabiniera di Latina Giulia Valleriani, quarta a 4/100 dal podio. La valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, anche lei allenata da Alberto Platinetti sino all’anno scorso nel Comitato FISI Alpi Occidentali, è giunta quinta ad 1”,15/100.

Nel secondo Slalom FIS Cittadini maschile a Zinal doppietta dell’Aspirante svizzero Mathieu Glassey dello Ski Club Arpettaz, con il tempo totale di 1’,35”,04/100. Miglior italiano il vercellese Tommaso Antonini dello Sci Club Mera, sedicesimo, seguito dal compagno di squadra Andrea Gianotti, venticinquesimo assoluto e quindicesimo degli Aspiranti. Il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone si è classificato trentaseiesimo assoluto e venticinquesimo degli Aspiranti, il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone quarantaquattresimo assoluto e trentatreesimo degli Aspiranti, il sestrierino Ryan Carta dell’Equipe Pragelato cinquantesimo assoluto e trentanovesimo degli Aspiranti. Sono purtroppo uscite tutte le piemontesi nella gara femminile vinta dall’Aspirante elvetica Serena Stebler dello Ski Club Olten in 1’,40”,83/100.

