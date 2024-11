Grande successo per la 42^ edizione della TransBorgaro

Pubblico delle grandi occasioni, gare spettacolari, entusiasmo alle stelle. Un successo la 42^ edizione della TransBorgaro , evento internazionale di motocross. Il tracciato di via Stati Uniti a Borgaro ha visto in gara i campioni degli anni ‘70, ‘80, ‘90 e 2000 che hanno trascinato ed esaltato i presenti. Migliaia gli appassionati del cross che hanno invaso il circuito per seguire le spettacolari performance dei fuoriclasse in gara.

Nella categoria anni ‘70 successo dello statunitense Broc Glover, autore di due prove praticamente perfette. Per il campione a stelle e strisce, premiato con il trofeo in memoria dello storico meccanico Iller Aldini, record di vittorie con sette trionfi in altrettante partecipazioni. Da segnalare, sempre nei ‘70, la caduta di Marcello Casetta, trasportato con l’elisoccorso in ospedale per accertamenti. All’amico Marcello i migliori auguri di pronta guarigione.

Negli anni ‘80 ha nuovamente trionfato l’americano Doug Dubach; tra i grandi protagonisti degli ‘80 Paolo Caramellino, con suo figlio Luca vincitore nella categoria sperimentale dei “millenians”.

Nella divisione riservata ai ‘90 primo posto per Alex Puzar, protagonista di due manches spettacolari, che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico presente.

Nella serie dei 2000, che ha visto tra i protagonisti al via il campione di moto2 Celestino Vietti, perentoria affermazione di David Philippaerts primo in entrambe le prove di categoria.