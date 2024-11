Hitball: i risultati della sesta giornata

SERIE A1

Partiamo dalla regina, dove i Red Devils si impongono sugli Sporting Team per 96-80. Dopo un primo tempo dominato dai 7 volte campioni dell'ASD Sinombre, gli Sporting Team reagiscono con orgoglio e si portano avanti sul 61-55. Le speranze di sgambetto ai diavoli vengono fiaccate nell'ultima frazione, dove i diavoli riacciuffano la testa del match e dilagano sfruttando il fattore campo e la profondità della rosa. Anche nelle altre tre partite, pronostici ampiamente rispettati: i Sotomayor si impongono senza troppi patemi sui Pazzeschi (101-79), e agganciano in vetta gli eterni rivali Red a quota 9. Partita corale e marcature sbloccate anche per Martina Lupo, con 8 punti.

Anche gli Evolution tengono il passo delle prime, con un soffertissimo 116-113 sui Sunknights. Mattatore di giornata Santarsia e grande festa finale per una squadra la cui crescita passa proprio dall'imporsi in sfide tirate come questa. Riprendono a correre anche i Lab To Hit in trasferta a Genova (84-102), che concedono ai liguri solo il primo tempo. Fagherazzi questa volta non è sufficiente, ma la classifica è ancora molto corta e la zona retrocessione/playout molto affollata, con RDJ fanalino di coda ancora a 0 e Genova, Sunknights e Pazzeschi a quota 3.

DATI A1

SERIE A2

4 match hanno animato anche la serie A2. Continua la corsa dei Pellegrini Venaria: 94-73 contro i Citmabun e prestazione difensiva da incorniciare. A prendersi la copertina questa volta è un eccezionale Luca Dragna (23 punti), dimostrando la grande varietà di soluzioni offensive a disposizione di coach Zanfretta. A rincorrere la capolista troviamo due squadre: la più temibile si conferma essere quella di coach Garzaro, i Flamurtari, che regolano gli Sheet (111-86) e, con due gare da recuperare, può sperare nell’aggancio in vetta a quota 15.

Subito dietro gli Skoppiati, prevalgono sui Guardians Chivasso (114-72) prendendo le redini del match sin dal primo istante e mantenendole fino all'ultimo secondo. La classifica marcatori sembra già indirizzata, con Evangelista (Flamurtari) a una velocità di crociera di 53 punti a partita, e Francabandiera (Skoppiati) e Maggia (Citmabun) a 26 punti di media a inseguire. Nell'ultimo match, si sfidano due squadre uscite a mani vuote da un altro incontro giocato in settimana: Guardians Chivasso 98 - Citmabun 108.

Ottima prestazione collettiva che riscatta la prova opaca contro Venaria e consente ai Cit di portarsi in una zona molto serena di classifica. Acque decisamente più agitate quelle in cui naviga la nave pirata dei chivassesi. I Guardians avranno bisogno di trovare presto maggiore compattezza difensiva o, come suggerito dalle grafiche social dell'ASD, diventare “One Piece”.

DATI A2

SERIE B1

La terza categoria propone 4 partite, la prima delle quali non è per cuori deboli: Decepticon vs Hocheti Pokety termina 89-87 con un botta e risposta continuo, come dimostrano i parziali dei 4 tempi. Il referto racconta anche una grande prestazione offensiva di Giuseppe Armanno che, intervistato post match, ci tiene a sottolineare il grande fair-play dei tifosi avversari e la grande resilienza della squadra nei momenti di difficoltà. Hocheti pagano un pizzico di gioventù e probabilmente un pizzico di pressione. Le aspettative sono sempre più alte e la posizione in classifica, nonostante la sconfitta, rimane la stessa: vetta a 15 punti.

Nonostante la vittoria, i Decepticon rimangono 7°, complice il netto successo esterno dei Dracarys Chivasso sui Nomadi Venaria (67-97). Partita senza storia, ma importante anche in chiave classifica marcatrici, grazie ai 18 punti di Eva Grasso.

Tornando invece ad alta quota, i Trefferspan lanciano la sfida alla capolista. I leoni scalzano dal podio gli Hammers, in un testa a testa finito 108-84 solo nei minuti finali. Grande prova di maturità per i giovanissimi ragazzi di coach Botosso, che iniziano a rivelare la propria forza contro squadre esperte, dopo un avvio decisamente morbido. Ora servirà una vittoria contro l'altra capolista, i BioGhetTyson, per poter ambire al primo posto in solitaria. Attualmente i Trefferspan sono infatti ancora imbattuti e al terzo posto solo in virtù delle due partite da recuperare.

Diverso il discorso per i Bioghettyson, che dopo la sconfitta all'esordio, inanellano la quinta vittoria consecutiva con un 87-62 sugli Hitbusters. Partita impostata molto bene con un perentorio 41-19 maturato nei primi 15’. Ma gli hitbusters non ci stanno e con un moto d'orgoglio chiudono la difesa, limitando i danni e sacrificandosi in porta. L'attacco però non gira a sufficienza e la distanza rimane invariata fino a fine match, con i BioGhetTyson sempre in controllo e ora in vetta insieme agli Hocheti, in attesa del prossimo match, contro la diretta inseguitrice.

DATI B1

SERIE B2

Chiudiamo questo racconto con la quarta categoria, dove si affrontano le 4 squadre in fondo alla classifica. Vittoria rotonda dei Monstars, 104-67 sui Padawan, solitario fanalino di coda e ancora in cerca della prima vittoria. Diverso il discorso per i Delirium Consulum, 76-66 sugli Homeless e momentaneamente a 6 punti insieme a Monstars, Meatballs e Iron Lion Tyson. Grazie a questo successo, lasciano proprio gli sconfitti in penultima posizione e a rischio playout. La classifica rimane ancora molto corta e con tante gare da disputare, ma visti i risultati, saranno probabilmente determinanti gli scontri diretti e la differenza hit, al momento favorevole ai Monstars (+61). Giochi ancora apertissimi e 6 squadre in 3 punti, tra la vetta e la zona playout. Nelle prossime settimane vedremo chi tra Atletico Boomers e Together Hit riuscirà a mettere un po' di distanza dalle dirette inseguitrici.

DATI B2