Pasta concede il bis: battuta anche Moncalieri al PalaEinaudi

Sabato 23 Novembre è andata in scena al PalaEinaudi di Moncalieri la settima giornata di Serie B Femminile . In una partita intensa e molto tirata, le rivaltesi rimontano nell’ultimo periodo e poi danno lo strappo nel supplementare portando a casa la seconda vittoria consecutiva.

LA GARA

Alla palla a due coach Cagnazzi schiera Isoardi, Uggè, Ciuffardi, Minarelli ed Ercole. Coach Cutrone risponde con Vairo, Carnevale, Cappa, Abbate Daga e Torchio. Le Grifone partono con l’attacco un po’ inceppato, nonostante i cinque punti iniziali di Isoardi, con la difesa locale che si dimostra subito molto aggressiva. Le gialloblù sfruttano questa aggressività per guadagnarsi tiri dalla lunetta che le permettono di rimanere agganciate nel punteggio (13-13 al termine della prima frazione). Nella seconda decina si sblocca la manovra offensiva; le triple di Moisa e Minarelli sembrano poter dare il via ad un primo allungo nel punteggio ma Moncalieri risponde colpo su colpo fino alla sirena di metà gara alla quale si arriva in perfetta parità a quota 32.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita si fa sporca, tanti i falli fischiati che tolgono ritmo alla partita. In questa frazione di gioco le padrone di casa trovano il modo di allungare e trovare il massimo vantaggio di serata sul +7 dell’ultimo mini riposo. Nell’ultima decina le Grifone entrano in campo con la giusta determinazione e, con l’esperienza di Ercole e la verve offensiva di Minarelli, grazie soprattutto alla compattezza difensiva recuperano punto su punto fino al 60-60 e hanno in mano la palla della vittoria durante l’ultimo possesso ma la conclusione si spegne ferro e la partita va ai tempi supplementari. Supplementare che vede ancora la difesa gialloblù protagonista, capace di recuperare palloni e di dare ritmo all’attacco successivo permettendo alle rivaltesi di prendere il controllo della situazione. La tripla di Minarelli del 62-67 sembra chiudere la questione ma la risposta di Vairo riaccende la fiammella locale ma il successivo canestro di Uggè mette la parola fine alla gara che termina con il punteggio di 67-71 in favore delle Grifone.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Arrivavamo a questa partita dopo una vittoria ai supplementari solamente due giorni fa. Avevamo ancora la fatica di quella partita nelle gambe e Moncalieri ha provato ad approfittarne mettendo in campo grande aggressività. Ma ancora una volta le ragazze sono state brave a compattarsi nel momento più difficile e più importante della gara e, nonostante assenze importanti e problemi di falli, a portare a casa altri due punti fondamentali, di nuovo ai tempi supplementari»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per la prima giornata del girone di ritorno, Pasta giocherà di nuovo in trasferta. Le ragazze di coach Cagnazzi saranno impegnate contro Twin Towns Domenica 1 Dicembre alle 18.30 al Pala958 di Corneliano d’Alba.

KANGAROOS SPORT 67

POLISPORTIVA PASTA 71

Parziali: 13-13; 32-32; 53-46; 60-60

KANGAROOS: Vairo 18, Torchio 14, Carnevale 11, Audenino 8, Abbate Daga 8, Cappa 6, Valentini 2, Robiglio, Garavelli. All. Cutrone.

POLISPORTIVA PASTA: Isoardi 11, Moisa B. 8, Iagulli, Minarelli 19, Prezzi 7, Uggè 2, Ercole 16, Ciuffardi 8. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.