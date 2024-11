Club76: tutti i risultati del weekend

Domenica pomeriggio, in diretta su Dazn, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1 , hanno portato a casa tre punti dalla partita casalinga contro Vallefoglia, conclusasi 3-1. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 3-1 incontrando Savis Vol-ley Akademy. In Serie B2 L’Alba Volley ha ceduto 3-1 contro Florens Vigevano.

In campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio-Ollino hanno vinto 3-1 contro Bonprix Team Volley Biella. Il Chieri’76 vince la gara casalinga contro Biella giocando con grande impegno e determinazione. La squadra mette in mostra un buon livello di gioco contro una formazione molto esperta. Top scorer per Chieri Appiah con 18 punti, seguita da Zussino con 14 e Lavagnino con 11 punti. Prossima gara al PalaBlu di Moncalieri sabato 30 novembre alle 18 contro Ascot ToPlay Moncalieri.

L’U18 di Chieri nei giorni scorsi ha vinto 0-3 contro Caselle Volley. Prossima gara al PalaFenera il 25 Novembre alle 20,45 contro Basso Canavese Volley.

Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che hanno vinto Under 16 regionale 0-3 contro Isil Volley Almese Massi. Le “clubbine” conquistano la prima partita del girone di ritorno del campionato, superando un avvio di match non privo di difficoltà. Nonostante qualche intoppo iniziale, le giovani sono riuscite a ritrovare la giusta concentrazione, imponendosi con determinazione e portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto invece 0-3 affrontando Sporting Torino, in una sfida che, nonostante l'impegno, ha visto prevalere le avversarie. Dopo un buon inizio, le ragazze hanno avuto difficoltà nel mantenere il ritmo imposto dalle torinesi, che hanno chiuso il primo set senza troppi ostacoli. La partita è proseguita con alti e bassi, ma le “clubbine” non sono riuscite a imporsi in modo decisivo, lasciando così tre punti alle avversarie.

L’U16 Club76 Playasti ha vinto 1-3 affrontando Mario Castellino 1933-Sedamyl. Tre punti dalla lunga trasferta infrasettimanale a Busca. Da evitare alcuni passaggi a vuoto che sono costati il secondo set e un finale di gara un po’ in affanno.

In I Divisione le ragazze hanno vinto 0-3 affrontando V.B.C. Dogliani. Una gara in controllo anche a Dogliani. Da migliorare alcune situazioni a livello attentivo, ma altri tre punti portati a casa dalle ragazze biancoblù.

Ottima partita anche in U16 per il Club76 GS Pino Gold, che ha vinto 3-1 contro San Giorgio Chieri. In U13 Gold il Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro In Volley Baldisport.

ALTRI RISULTATI

Sabato 23 novembre

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Lab Travel Cuneo vs Club76 Playasti 2012 2-3

• Under 14 F. C.R. Piemonte Girone RA: Club76 L’Alba Volley vs Unionvolley Pinerolo 2011 3-1

• Under 14 F. C.T. Torino Eccellenza A: Club76 Gold MTS Ser vs New Volley Carmagnola L&L 1-3

Domenica 24 novembre

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza K: Newvolley Carmagnola L&L vs Club76 Gold MTS Ser 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone Gold: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 0-3